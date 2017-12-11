Суд над Саакашвили: под зданием произошла стычка, бросили дымовую шашку (фото)

Под Печерским райсудом в Киеве произошла стычка между сторонниками задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и правоохранителями.

На территорию суда пускают только представителей прессы, нардепов и представителей сторон процесса. Из-за этого между сторонниками Саакашвили и правоохранителями началась потасовка, кто-то бросил дымовую шашку, передает ТСН.

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Как сообщал УНИАН, вблизи Печерского районного суда города Киева, куда доставили лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили для избрания ему меры пресечения, собралось около сотни активистов.

Ранее стало известно, что Саакашвили доставили в Печерский райсуд Киева, где ему должны избрать меру пресечения.

Опального политика задержали вечером 8 декабря и доставили в следственный изолятор СБУ.