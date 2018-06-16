В.Ющенко: Я обращусь к украинцам – мы должны ответить на дерзость небожителей

Президент Украины Виктор Ющенко дал интервью Информационному агентству УНИАН.

Я ПРОБУЮ ПОДБИРАТЬ СЛОВА, НО РЕЧЬ ИДЕТ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕРЕВОРОТЕ Виктор Андреевич, в настоящее время говорят о высокой вероятности создания коалиции в составе Партии регионов и БЮТ. Вы неоднократно подчеркивали, что не допустите такого развития событий. Как все-таки Вы будет действовать в таком случае? Знаете, это не самоцель - не допустить коалиции. В конечном итоге – это не моя компетенция, а компетенция тех политических сил, которые представлены в украинском парламенте. И, очевидно, что консолидация политических сил – это мечта любой нации. Но здесь и собака зарыта – консолидация ради чего?

Вся Европа, весь честный демократический мир исходит из того, что политическая консолидация является средством реализации национальных приоритетов. Это то, чего ожидают миллионы людей, ради которых осуществляется такая консолидация политических сил.

И, как правило, это делается публично, потому что доброе дело всегда публично. Преступное же дело – всегда тайное. Сегодня, когда мы думаем о предмете консолидации, здесь и возникает вопрос...

Очевидно, что создание коалиции – это не вопрос сегодняшнего дня, он является постоянным.

Сколько я состою в должности Президента – постоянно эта мечта была. У нее были пики, у нее были успехи, или почти успехи, как, например, 2 сентября 2008 года, когда с утра БЮТ и Партия регионов начали сокращать полномочия Президента неконституционным способом, передавать эти полномочия спикеру Верховной Рады, потому что для того, чтобы завлечь в тенета спикерства одного из союзников Юлии Владимировне, нужно было усилить вес должности спикера... Незаконным путем, но безразлично... В этом угроза политической стабильности – когда мы становимся заложниками одного или двух «наперсточников», которые выставляют приоритеты не с точки зрения национальных целей, а с точки зрения того, где я и где я буду через полгода-год в этой системе власти.

И потому я могу заявить, что такой способ формирования коалиции, очевидно, свидетельствует: речь идет не о добрых делах, речь идет не о том, как принести стабильность и покой стране. Речь идет о том, как разделить страну к 2015-у, а затем в 2020 году на двоих, я бы даже сказал – не на две политических силы, а на двух игроков, на двоих людей, которые могут через манипуляции, через соответствующие привилегии, которых они приобретают, в сущности похоронить национальную демократию, европейский выбор и все, что с этим связано.

В конце концов, это проблема каждого человека, это не является проблемой Президента, тех или иных политических сил. По моему мнению, так формируется преступление против свободы, против демократии, и потому это настораживает.

Методы, которыми это делается, как по мне, приторные, унизительные, они делают из граждан, из избирателей отару овец.

Предлагается на один год продлить полномочия мэров и местных советов... Вроде бы из благородных мотивов – мол, давайте срок избрания в местные органы власти гармонизируем с центральным уровнем. В принципе это возможно, но этим правом должны пользоваться не те, кто сейчас есть (при власти), – тогда не будет политической коррупции. Это право должны получить те, кто придет после новых выборов на новый срок. Тогда в этом есть правда, в этом есть логика, что ты заботишься о какой-то гармонизации. Хотя в данном случае, я понимаю, речь не шла о гармонизации.

Почему в любой стране президент не может сам себе назначить зарплату, почему есть практика повышения любых социальных стандартов высокопоставленных должностных лиц лишь для преемников ( касается это пенсий, или, скажем, зарплаты)? Чтобы не было конфликта интересов. Ты не можешь за счет государства изменять себе статус, когда ты уже назначен.

Или почему так активно обсуждается тема продления полномочий действующего парламента на три года? Это что, стабильность? Очевидно, нет. Право избираться, иметь мандат, который тебе делегирует избиратель, – это святое право украинской Конституции. В этом суть основ демократии – ты не можешь сам себя избрать или пролонгировать свой срок, это невозможно, этого демократия не допускает.

Или избрание президента в парламенте... Знаете, я не помню, чтобы Партия регионов или БЮТ в своих предвыборных обещаниях говорили о продлении полномочий местных органов власти на год или о самовольном продолжении на три года полномочий парламента, или о том, чтобы, не обращаясь к избирателю, избрать Президента страны.

Я пробую сейчас подбирать слова, но речь идет о государственном перевороте... И единственный способ, который это может остановить, единственное, чего боятся авторы такой «модернизации» Украины, – это сам избиратель.

Речь идет и об ответственности самого избирателя. Потому что те же люди, политические силы, о которых мы сейчас говорим, – и Блок Тимошенко, и Партия регионов, – получили мандаты от людей. Три года назад им саги пели и считали, что это спасители. Теперь мы приходим к ситуации, когда становимся перед серьезной угрозой – или мы будем демократической страной, или тихой сапой без апелляций к избирателю будут пересмотрены все процедуры формирования строя и власти.

Я ОБРАЩУСЬ К 47 МИЛЛИОНАМ УКРАИНЦЕВ – МЫ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ОТВЕТ НА ДЕРЗОСТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДЛАГАЮТ НЕБОЖИТЕЛИ А как Вы можете этому помешать? Я еще раз апеллирую к тому, что когда мы осуществляем честные выборы, то мандат (от избирателя) – это право на власть того или другого должностного лица... Если же говорить о том, что сейчас происходит – речь идет об угрозе серьезной ревизии, подчеркиваю – серьезной, ревизии власти. В сущности это – вторая серия того, что было сделано в 2004 году с изменениями в Конституцию, когда практически страна начала продвигаться к серьезной возможности узурпации власти несколькими людьми или даже и одним человеком.

Сегодня это воспринимается как игра на двоих. Но, я убежден, что эта игра на двоих долго не удержится, это будет узурпация и вторая руина для Украины.

Что нужно делать? Все зависящее от каждого института, начиная от человека, заканчивая Президентом, чтобы этого не допустить. Не нужно быть наивным, я откровенно хочу сказать – все, что зависит от Президента, Президент сделает. Свою дорогу он пройдет.

Выборов Президента в парламенте не будет. Я все сделаю, чтобы этого не было. И я хочу достаточно убедительно этот сигнал дать людям. Для меня это тест: эта страна остается демократической и европейской, или мы все становимся участниками ползучей деспотии, которая забирает свободу, европейский выбор и украинскую демократию.

Другими словами, речь идет о достаточно серьезных вещах – начиная от обращения к народу, заканчивая проведением всенародного референдума, причем при любой погоде. Я обращусь к 47 миллионам украинцев, мы должны дать ответ на дерзость, которую предлагают небожители от политики, о выборах Президента в парламенте, об изменениях в Конституцию, которые приведут к серьезным, в том числе и гражданским конфликтам. Я этого не хочу. Я свое задание как Президент выполню. И вам не будет стыдно за Президента.

Но вместе с тем речь идет о том, что 47 миллионов людей сегодня должны понять, что это - не игрушки, что идет дискуссия о вашей будущей судьбе.

ЕСЛИ ТИМОШЕНКО ГОВОРИТ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНУКОВИЧА КРАДЕТ СО СКОРОСТЬЮ $60 В СЕКУНДУ, ТО КАКУЮ ДИНАМИКУ ОНИ ПРЕДЛОЖАТ ВМЕСТЕ? Мы – демократическая страна, у нас очень много инструментов, как не допустить этого. Один маленький штрих – почему они сегодня не объявляют коалицию, хотя в действительности все вопросы решены? Такое счастливое сообщение для нации задерживается лишь по одной причине: никто не хочет брать на себя ответственность за то, что он является инициатором этой идеи. Каждая сторона подталкивает разными манипуляциями, чтобы это сделала другая сторона, чтобы она вышла с инициативой создания того, что в конце концов является угрозой для всех.

Речь не только об обвале рейтинга и для тех, и для тех, потому что это несовместимые категории. Вы знаете, если Тимошенко заявляет, что правительство Януковича крадет со скоростью 60 долларов в секунду, то что они вместе предложат, какую динамику – 120, 150, 500? Мы все понимаем, что нас вводят в заблуждение, что нас втягивают в систему, где нет противовесов. В сущности, формируется олигархический клан, который узурпирует власть, проводит манипуляции с Конституцией...

ПРЕЗИДЕНТ С ТАКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НЕ МОЖЕТ ИЗБИРАТЬСЯ В ПАРЛАМЕНТЕ

Абсолютно точно подметили, в том числе и западные политики, журналисты, что Юлия Владимировна очень печется о парламентской республике, где, кстати, и предусмотрены выборы в парламенте. Но тогда Президент страны – это номинальная фигура. Президент не имеет серьезных полномочий, и вся концентрация власти у премьер-министра.

Если Президент избирается прямым голосованием, то это претензия на полномочия, в том числе и относительно кадровой политики, оборонной, внешней, политики безопасности и тому подобное.

Потому нужно поступать логично: если мы говорим о парламентской республике и об избрании Президента в парламенте, необходимо чтобы на это дали согласие люди, потому что это неотъемлемое право, предоставленное демократией, избирать Президента, и никто это право не может сузить и сказать, что давайте это право передадим на 450 человек.

В принципе через человеческое согласие это можно сделать. Но, очевидно, люди будут требовать другого – доверия к парламенту, к тем 450 политикам, поскольку в парламенте есть люди, которые тяготеют к криминальному прошлому, заведенные в парламент по темным спискам, для кого далека тема украинской демократии, свободы слова, добродетелей, морали и тому подобное.

Этим людям, я убежден, никто не доверит избрание Президента, даже с суженными полномочиями.

Потому здесь игра должна быть честной. Если фигура Президента становится для них точкой гарантии – что Тимошенко остается вечно в должности премьера, а вторая условно равнозначная должность – кресло президента – кому-то должно быть передарено, – то нельзя оставлять компетенцию Президента такой, как она сегодня есть, и навязывать, чтобы Президент с такими полномочиями избирался в парламенте. Президент не может избираться в парламенте с такими полномочиями. Это ширма, за которой прячутся очень опасные процессы, их сегодня инициируют двое политиков, которые не следуют национальным приоритетам. И в этом есть большая опасность.

БЕЗ ВЫБОРОВ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА В ПАРЛАМЕНТЕ БУДЕТ ГАРАНТИРОВАНО ПОЖИЗНЕННОЕ ИЗБРАНИЕ МАО ЦЗЕДУНА Виктор Андреевич, насколько может быть эффективным в этой ситуации референдум, о котором Вы вспомнили? В украинских реалиях его, согласитесь, вполне реально заблокировать... В то же время есть информация, что у Вас есть другие варианты выхода из ситуации – досрочный роспуск парламента и объявление досрочных президентских выборов... Есть варианты... Но сейчас мы призываем политические силы, политическую элиту к укреплению нашего политического строя. Если у определенных политиков есть большие заботы, как распорядиться будущим этого государства, и ты не знаешь этого ответа, то обратись к Конституции. И она тебе даст четкий ответ. Когда мы говорим о том, как не пойти порочной дорогой и дать сегодня правильный ответ, – давайте послушаем людей. Ведь нельзя 47 миллионов людей игнорировать, обмануть.

Да, я понимаю, что сегодня заблокировать референдум очень просто, потому что есть ручной суд, ручная Центральная избирательная комиссия... Это прочитывается - блокирование, саботаж создания соответствующих инициативных групп для сбора подписей в поддержку проведения референдума. Причин можно назвать – пальцев на руках не хватит, чтобы это заблокировать. Но тогда давайте спросим себя: а что обращение к людям – это угроза? Тогда ваши помыслы не являются конституционными, законными.

Вы предлагаете обществу сделку. Вы предлагаете дистанциироваться от общественного влияния. Ведь власть – это то, что я, как гражданин, делегирую власти. И вы сегодня боитесь со мной говорить, вы боитесь моего голоса – чтобы я сказал, за то ли я, чтобы полномочия Президента урезать и избирать такого Президента в парламенте? А этим мы выходим на баланс узурпации власти на десятки лет, когда премьер-министра мы будем иметь того, кто у нас есть.

Без проведения выборов в парламенте будет гарантировано пожизненное избрание Мао Цзедуна. И вот ради этого счастья нам предлагают промолчать?

ЕСЛИ НАЦИЯ ДОПУСТИТ ТАКОЙ СЦЕНАРИЙ – БУДЕМ ИМЕТЬ КРАТЧАЙШУЮ ДОРОГУ К ПОТЕРЕ НЕЗАВИСИМОСТИ Мы живем в стране, которая выбрала свою свободу, выкричала свою свободу. И это предлагают такому обществу, надеясь, что оно будет молчать, созерцая, как «паханы» будут нарезать себе власть?

Это недостойно. Это унизительно для всех. И я апеллирую к тому, что нельзя забывать, что мы граждане, что мы не пешки, не винтики в интригах «наперсточников», которые нам предлагают свою политическую модель - выбрать одного или двух небожителей. Нет, это не игра по правилам, это не честная политика, это неправильная дорога. Я откровенно хочу сказать, и как Президент я имею право это сказать: если нация допустит такой сценарий, – это кратчайшая дорога к потере украинской независимости. Потому что с такой властью, с такими марионетками дорога только одна – стать колонией, быть периферией. Потому варианты есть, и они все будут задействованы.

Больше всего, возможно, чего боится Тимошенко, – выборов. С каждым месяцем они становятся еще более ужасными для нее, потому нужно делать все манипуляции, которые дают ответ на то, можно ли без выборов представлять высшую власть в Украине.

Вот, собственно говоря, они сейчас думают над этой моделью. А самая большая угроза – чтобы этот сценарий не состоялся, – в руках 47 миллионов людей, у которых, по моему глубокому убеждению, и как Президент я это заявляю, – есть инструменты законные, честные, конституционные – не допустить такого унизительного для нации сюжета.

ГОСПОЖА ТИМОШЕНКО ПЛЮС АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДВЕДЧУКОВ – ЭТО ГРАНЬ, К КОТОРОЙ СЕГОДНЯ ПРИШЛА УКРАИНА Вы верите, что люди выйдут на улицы? Будут ли инициировать референдум? Я думаю, проведение референдума для того, чтобы даже услышать общественное мнение – я протестую против ваших действий, я не хочу, чтобы мое государство так развивалось, – позволит остановить угрозы десятикратного характера. Даже не те, какие они предлагают (БЮТ и ПР), а намного большие. Потому что они будут бояться одного – прожектора, света, все остальные, в том числе Конституция и законы, для них не угроза. Потому я надеюсь, что мотивы, которые выбрали в БЮТ, госпожа Тимошенко плюс та активная деятельность медведчуков и тех других сторон, с которыми они проводят постоянные консультации, – по моему мнению, это грань, к которой сегодня пришла Украина. Следовательно, прозрение у миллионов людей должно произойти быстрое.

Один из политологов предложил версию, что все эти разговоры о широкой коалиции могут быть действиями, чтобы заставить Вас нервничать и подать в отставку. “Информированные источники” уже даже сообщили некоторым СМИ о том, что в случае создания коалиции Президент готов подать в отставку, чтобы через 90 дней прошли общенародные президентские выборы, и, таким образом, внести изменения в Конституцию инициаторы этих действий не успели бы... Лучше жить по закону. Лучше жить по Конституции. Если мы хотим сформировать фундаментальную стабильность в обществе, нужно жить без интриг и импровизаций такого масштаба.

Я это не принимаю, потому что это нас ведет в ряд интриг... Они, мол, так работают, и мы давайте так работать будем. Мы должны требовать от них конституционного поведения. Никто не возражает против возможности создания, как ее называют – «ширки». Пусть будет. Хотя я могу вспомнить 2005 год, когда в этом помещении (Секретариате Президента) мы до 5-и утра сидели над тем, чтобы независимо от того, кто пришел в парламент, сделать одну доктрину, которая будет святой для нас, где выпишем базовые национальные приоритеты. А затем, если на них захотите строить коалиционные отношения, пожалуйста. Если ситуативно будете консолидироваться, пожалуйста. Но давайте сформулируем план, который бы мы назвали “план для страны”.

Для меня как для украинца унизительно то, сколько Украину будут дурить тем, что мы неполноценное государство, что мы самостоятельно не можем навести у себя порядок, что один украинец не может найти общего языка с другим украинцем. И задача Универсала была такой: хлопцы и девчата, мы можем услышать национальные приоритеты, мы можем консолидироваться на этих приоритетах. Есть ли у нас чувство единства в приоритетах, или наше собственно его является таким, что все национальное должно игнорироваться, только бы быть премьером через год, через два и через три. А мое задание – быть вечным Президентом. А задача третьего – быть вечным спикером.

Я ОБРАЩАЮСЬ К НУ–НС, ОСОБЕННО К ТОЙ ГРУППЕ, КОТОРАЯ СИДИТ В КАРМАНЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА... Если это игра, то это африканская игра. Я как простой человек хочу сказать: это тошнотворно, это унизительно, это грубо. Об этом больно говорить. Не может быть так в стране, чтобы мы позволили им так нас опустить. Это даже не проблема их морали, воспитания, это уже поднимается проблема наших ценностей, того, что мы на все это смотрим и даем согласие. И так, как отара, будем жить дальше. Еще раз говорю, сама идея создания коалиции – любой – это, собственно говоря, конституционная норма. Важнее всего – цель. Если для того, чтобы эта коалиция существовала и нужно осуществить конституционный переворот, тогда я говорю, что эта коалиция преступна, потому что она не хочет жить по закону. Она хочет под себя выписать закон, а это называется узурпация власти. И в этом есть разница.

Я бы не сказал, что меня настораживает то, о чем они ведут диалог. Я знаю, о чем они говорят – о том, что они год назад говорили или два года назад, но, поверьте, это то, что не приносит стабильности вам как гражданину, как бизнесмену, как просто человеку. Это опасная дорога. Я надеюсь, что в БЮТ есть часть людей, которые хорошо понимают, в какой игре они сегодня задействованы, пусть пассивно, пусть с большими протестом и с большим возмущением, но они являются участниками этого процесса. Из-за их, простите, такого существования, такой процесс происходит сегодня.

Я обращаюсь к «Нашей Украине – Народной самообороне», и особенно к той группе, которая там сидит в «кармане» премьер-министра: благодаря вам происходят сейчас торги будущим Украины, и через день вы уже никому не будете нужны, вы будете использованы, но использованы, в сущности, для переворота.

Есть ли у Вас ощущение и надежда на то, что НУ–НС сможет консолидироваться в этих условиях и помешать созданию другой коалиции? Есть такое ощущение. Я провожу сейчас работу, чтобы объединить тех людей, которые были растерзаны той политической силой, что долго себя позиционировала как демократическая – я имею в виду БЮТ. Вопрос даже не в силе, а в ее лидере. К расколу демократических сил привела работа грязными методами, коррупция, раздача маленьких проектов на маленькие частные интересы взамен за измену национальным интересам. Потому есть время выйти из этого позора для всех, кто в него зашел.

Я думаю, что сейчас для этого время наиболее подходящее. Потому что допустить развитие событий по такому сценарию – это повышенная угроза в государстве, где ни один институт самостоятельно не справится с ситуацией, когда нужно будет платить для того, чтобы остаться хотя бы там, где мы есть сегодня. За это придется заплатить очень дорогую цену.

Ведете ли переговоры для возобновления полноценной деятельности коалиции в составе НУ–НС – БЮТ – Блок Литвина? Вы неправильно меня поняли. Я веду переговоры, чтобы консолидировать фракцию «Наша Украина – Народная самооборона». Сначала поставить мягкие цели – давайте консолидируемся, чтобы просто не допустить развития сценария через конституционный мятеж. А затем будем формировать более основополагающие вещи – как провести коррекцию тех действий, которые являются опасными для страны.

А роспуск парламента Вы не рассматриваете как вариант? По моему мнению, это вариант малопроизводителен. С одной стороны, для кого-то он выглядит технически очень просто. А с другой стороны – он не приносит общественной развязки. Это не решает проблемы. Это есть работа с последствиями. Потому он просто не является адекватным.

ЕСЛИ ВЛАСТЬ ИЗБИРАЮТ В ЗАКРЫТОМ ПАРЛАМЕНТЕ, ТО У НЕЕ НЕТ ПОТРЕБНОСТИ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ И так же досрочные президентские выборы? Я бы эту позицию комментировал очень осторожно. Осторожно, в каком смысле – я понимаю, что главная проблема в моей стране – проблема формирования власти, завершения формирования строя.

Готов ли я идти на компромиссы, если взамен будут предложены шаги, ну, например, конституционной реформы, которую я представил, или реформа избирательной системы? Или, представим себе – ну будем на минутку романтиками – мы договорились, что конституционные реформы, представленные Президентом, вносятся в повестку дня этим парламентом, что 450 народных депутатов говорят, что нам стыдно перед людьми, стыдно смотреть своим семьям в глаза, когда нас обвиняют, что мы окутались своим иммунитетом, что мы безответственны перед законом, мы снимаем неограниченный депутатский иммунитет и оставляем лишь политический... А еще мы хотим привести во власть честных людей, профессиональных людей, а это можно сделать лишь внедрив открытые списки на парламентских выборах... Вот представим себе, что эти вещи мы сделали. Вы знаете, я бы заплатил большую цену, чтобы это состоялось, и большие компромиссы принял бы. Потому что дискуссия не находится в плоскости – на месяц раньше или на месяц позже обеспечить прекращение полномочий Президента. Главное – достичь качественной структуры власти в Украине.

И важнее всего, это ахиллесова пята нашей власти, – наладить обратную связь с избирателем. То, что мы называем – ответственность власти перед избирателем. Если власть избирают по закрытым спискам или в закрытом парламенте, тогда нет потребности у власти, избранной таким образом, апеллировать к избирателям, отчитываться перед ними, объяснять свои поступки.

Другими словами, если мы демонтируем эту проблематику, я убежден, можно предпринимать очень много встречных шагов.

ТАКИЕ КАК СИМОНЕНКО ПРИЗЫВАЮТ ЗАБЫТЬ О ГОЛОДОМОРЕ, ГОВОРЯ, ЧТО ЭТО БАСНИ Вы сами признавали, что Ваша последовательная позиция в вопросах НАТО, евроинтеграции, относительно Голодомора не очень положительно отражалась на Ваших рейтингах... Если говорить об участии в новых выборах, то как можно рассчитывать на поддержку людей? Это то понятие, которое близко каждому профессионалу. Есть вещи, которые ты не изменишь независимо от того, – или ты в предвыборном соревновании, или ты после выборов. И самый больший крест возложен на интеллигенцию. Это те люди, которые должны давать ответ на судьбоносные вопросы нации, я имею в виду нацию, которая сотнями лет ходила по стерне с одной мечтой, – построить свое государство – и заплатила огромную цену за это.

Сегодня мы говорим о том, что украинская нация имеет свое государство. Безусловно, за восемнадцать лет его не построишь, но, с другой стороны, есть каноны, и если мы строим государство, мы должны дать честный ответ (на вопрос), который делает нацию государственнической.

Что такое нация? Это сообщество, у которого есть своя территория, у которого есть свой язык. Какой у нас язык и что нужно решить, чтобы этот язык состоялся? И начинается атака, что это политика против национальных меньшинств... Ничего подобного! Вы знаете ту языковую политику, которую проводит Украина, – это возможно, одна из наиболее либеральных и демократических языковых политик, которая полностью отвечает Европейской хартии региональных языков. То же относится и к культуре, традициям, истории украинского народа.

Когда мы говорим о Голодоморе, мы дискутируем в то время, когда живы еще люди, которые пухли в 1932–1933 годах... У нас такие, как Симоненко, призывают забыть это, говоря, что это басни. А если что-то и было, то это вина Господа Бога. Но это неправда!

Здесь не вопрос судить кого-то – наше задание осудить это преступление. Быть безразличным ко злу, значит, никогда не быть достижимыми для добра.

История каждой нации пишется из страниц борьбы за свою независимость. Очень часто, даже если речь идет о трагических страницах, очень часто трагедии объединяют нацию, больше, чем что-то другое. И когда мы востребуем эту историю, это один из способов сказать, что мы украинцы, что мы отдельная нация, что у нас своя территория, своя этика, своя мораль, свой язык. И этим мы интересны другому сообществу.

Если мы этого не будем иметь, тогда, как говорил один писатель, вы незаконнорожденные дети мира.

РАЗВЕ ВИНОВАТЫ МОИ РОДИТЕЛИ, ЧТО Я ПОЯВИЛСЯ В УКРАИНЕ, ГДЕ ПОСЛЕ КОММУНИСТОВ ОДНИ КРЕСТЫ СТОЯТ И ПОЛОВИНА ДЕТЕЙ ХОДИТ НЕКРЕЩЕНЫМИ? Но нация воспитывается не один, не два года. А до выборов осталось полгода. И нужно принимать какие-то меры... Например, Вы заменили главу своего Секретариата. Что Вы будете делать дальше? Будут следующие шаги. Но я хотел бы вам честно сказать: если мы говорим об избирательной кампании и если я верно понимаю ваш вопрос – откажусь я ли от того, с чем я пять лет шел и вел нацию, или забуду об этом месяца на три, – я скажу, я этого не сделаю. Политика не стоит того, чтобы таким способом добиваться того, что не является твоей сутью, что не является твоей миссией. Пусть это место медом мазаное, и пусть остается кому-то, но ложью идти к этому – того не стоит. Это неправильно. И как для меня, это тяжело. Для меня предать это... Я же к этим ценностям иду всю свою жизнь. Это поставить крест на всем. Это что, меня отец неправильно воспитал, меня мама не в то время родила, что, их вина, что я появился в Украине, где после коммунистов одни кресты стоят и половина детей ходит некрещеными?

Я исключительно оптимистичный политик, я убежден, что нация, которую мы сегодня мило, любовно называем украинской, это не свинопасы, поверьте, это нация, которая родила казаков, это нация, в которой много молодых людей, которые хорошо понимают, что если ты хочешь иметь завтрашний день стабильным, спокойным, достойным, тогда это твоя задача.

Я своей позицией пытаюсь напомнить нации, возможно, простите за слово, напрягаю: если вас ваш язык не объединит, то вас тяжело чем-то объединить. Если вас жизнь ваших родителей не объединяет – как они гнили в окопах ли войны, или в 20-х годах – во время так называемой гражданской войны, – если это вас не объединяет, если вас не объединяет колыбельная или песня, под которую вас воспитали, – тогда вы странная нация. Вас ничего не может объединить.

Но я убежден, что украинская нация – не та нация, она самосознательна. Поверьте, если четыре года говорить нации – слушайте, если мы не найдем способ интегрироваться в коллективную безопасность, то у нас нет серьезных шансов независимости страны, – то в первый год больше скептиков будут, во второй – меньше...

Чему я сегодня радуюсь – пять лет я говорю об этом, с избирательной кампании, и оппонентов не больше, оппонентов меньше, а сторонников больше. Очевидно, хотелось бы, чтобы темпы были быстрее, но вы поработаете, я поработаю, тысячи журналистов – сделаем правильные уроки истории, напишем собственную историю, и через нее посмотрим на сегодняшний день. И тогда собственная история нам скажет: уважаемые не идите той дорогой, которой пробовали идти ваши предшественники, которые веровали в Господа Бога, полагались на него, а сами мало что сделали – не изменили политику, не приняли правильных решений.

К сожалению, очень часто мы были заложниками пассивности. И когда меня спрашивают о коллективной безопасности, я иногда даже в какой-то мере щеголяю, наблюдая, как собирается большая толпа людей, от которых вроде бы зависит правильное решение по этому вопросу, и проводишь своего рода психологический эксперимент: куда же ты прячешься, за какую бузину, когда вся наша история нам говорит, что такой дорогой идти нельзя. Что демонстрировать внеблоковый статус – это то же, что вернуться в прошлое. Почему ты боишься это сказать? После тебя дети твои, правнуки твои будут жить. Почему ты им муку завещаешь?

Но вместе с тем, я понимаю, в этом обществе есть миллионы людей, которые воспитывались в другое время, возможно, учили другие науки, которые имели другую идеологию, и мое задание их не подавить, а мое задание быть их партнером и убеждать их на примере их интереса в евроатлантической интеграции Украины.

Вы знаете, я себя чувствую оптимистично. Это та работа, которую должна делать власть, интеллигенция для своей нации. Нация не всегда воспринимает это или оценивает должным образом. Задним умом все мудрые.

А когда о выборах сегодняшнего дня идет речь, я также хотел бы апеллировать к кому-то... Та ситуация, которая сегодня есть в государстве, и те политические силы, о которых мы сегодня говорим, были наделены чьим-то мандатом – кто-то же за них голосовал, – так это и ваша ответственность. Простите, не только за плечи Президента прятаться, это ваша ответственность.

В какой-то мере я могу себя причислить к тем сторонам, которые могут сказать, что привнесли в эту страну демократию. Я все сделал, чтобы в этой стране были честные выборы. Они теперь честные. Но я не могу в содержательную часть выборов вмешиваться – это ваша ответственность.

Все-таки, можно ли ожидать продолжения кадровых ротаций в Секретариате Президента, в составе руководителей областных администраций? Это детали... Очевидно, будет движение. Хотя мы говорим о руководителях областей, но могу сказать, что половина кресел правительства пусты. Вот есть обстоятельство, которое работает на руку премьер-министру, когда мы живем в сущности в режиме ручного управления, в импровизациях, без статистики. Я не хочу только критиковать, но тяжело говорить, что нация так может жить.

Посмотрите на органы местной власти... У нас на сегодня примерно 80 вакансий глав районных государственных администраций. Но, к сожалению, процедура назначения этих людей зависит от премьер-министра. Без представления премьер-министра Президент не может подписать указ о назначении. Это касается и глав областных государственных администраций.

В этой системе координат, дождаться от правительства предложений относительно заполнения 80 вакансий в районных администрациях – это очень сложная задача. И я сказал бы – напрасное ожидание. Мы годами можем ожидать заполнения вакансий министров и говорить о том, как быстро заполнить вакансии глав районных администраций или областных администраций. Это та проблема, которую в конце концов можно разрешить лишь в контексте конституционной реформы.

Через такой механизм, через такие процедуры не может формироваться ни само правительство, ни исполнительная власть в целом. Не может. Это не эффективный механизм. Это механизм, который забирает у нас потенциал.

ЕСЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ШТАБОМ ОДНОЙ ПАРТИИ, ТО НЕ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАННЫМ В ЭТОМ – УЖЕ БОЛЬШОЕ МУЖЕСТВО МИНИСТРА Как Вы оцениваете предложения уволить министра обороны и министра юстиции?

Это чистая политика. Спросите у солдата, как он относится к действующему министру обороны. Я думаю, что за последние годы, возможно, в первый раз солдат, и не только солдат, но и высшее руководство Вооруженных Сил Украины, почувствовали нормальный диалог. Я не хочу сказать, что прежние министры обороны были плохими, я говорю о настоящем армии, которая, среди прочего, отказалась от несвойственных для Министерства обороны функций.

В армии много перемен. Сегодня я могу сказать, что армия с министром. Армия разделяет, понимает эти изменения.

Если мы говорим о министре юстиции, по моему мнению, мы имеем блестящего министра, интеллектуала, профессионального, знающего человека. Человека, который для высших и самых широких аудиторий легко и доступно формулирует свою позицию, приводит правовые аргументы. Человек, что мне очень важным кажется для министра юстиции, политически не ошибся. Минюст не стал тем министерством, которое решает проблемы партийного характера, акцептуя не правовые решения, а решения, за которыми стоит какая-то партийная целесообразность. Мы понимаем, что правительство сегодня является штабом одной партии, и избирательным в том числе, и не действовать в этом фарватере, я думаю, это большое мужество. И Николай Васильевич его имеет.

Мне кажется, что страна должна ценить то, что она имеет достойного министра. Я не хочу сказать, что другие министры не заслуживают такой оценки, это далеко не так. Но очень часто они становятся заложниками того, что такое правительство, правительственная политика становится соло одного лица.

Насколько важным, с вашей точки зрения, является принятие программы правительства, которое ожидается на днях в парламенте? Я не вижу здесь логики. Сначала необходимо дать ответ, кто будет эту программу реализовывать. Коалиция? Какая коалиция? Та, которой нет? Тогда зачем принимать программу под коалицию, которой не существует?

Здесь, очевидно, и появляется подозрение, что это решение направлено не на действующую коалицию, а на реализацию договоренностей в других форматах. Одна сторона гарантирует другой стороне кресло Президента без выборов, а другая сторона взаимно гарантирует невозможность отставки правительства, по крайней мере на протяжении 365 дней.

Потому, по моему мнению, это политическая рокировка, которая не несет чего-то глобального для преодоления кризиса. Хотя, безусловно, первая реакция будет, и журналистов в том числе, что это попытка солидарного ответа на кризисные вызовы.

Но я в это мало верю... А если честно признаться, я в это совсем не верю. Это из другой партитуры. Этот инструмент достают только для того, чтобы положить начало тому, что дальше так называемая “широкая коалиция” будет делать в других вопросах. И относительно ревизии Конституции, и относительно назначения Президента без выборов. Поэтому о чем здесь говорить?

В следующей подаче – блок экономических вопросов–ответов

Над интервью работали Елена Гитлянская, Александр Харченко, Владимир Ильченко

Фото УНИАН