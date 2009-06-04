Конференция: «Опыт Германии - для создания национального украинского стандарта ЖКХ”

12:11, 04 июня 2009
Политика
1055 0

10 июня в 9.00 в Киеве («Президент Отель», ул. Госпитальная, 12) пройдет конференция  на тему: «Опыт Германии  - для  создания национального украинского стандарта ЖКХ”.

В ходе мероприятия   губернаторы и меры городов,  представители министерств и ведомств, эксперты в области ЖКХ будут ознакомлены с опытом реорганизации жилищно-коммунального хозяйства  Восточной Германии, который предлагается в качестве основы для проведения модернизации ЖКХ на территории Украины. Участникам  конференции будет предоставлена информация о возможностях финансирования и планируемых пилотных  проектах на территории Украины. 

Участники и приглашенные: Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО, правление SIV.AG Андреас ЛЕЙМАНН, руководитель направления СНГ компании SIV.AG  Игорь  СЕДОВ, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Владимир РЫБАК, профессор доктор Гюнтер КРАУЗЕ,  Глава госкомпредпринимательства Украины Александра КУЖЕЛЬ, начальник ГУ коммунального хозяйства Киева Михаил ШПАРИК.

Инициатор проведения конференции - немецкая компания SIV.AG. Мероприятие состоится при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В 12.00 в рамках конференции состоится пресс-конференция.

Аккредитация по тел. (044) 270-56-86, (097) 215-67-94

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter