Тука: считаю врагами украинцев, призывающих "отпустить Донбасс"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука крайне неодобрительно высказался об идее "отпустить Донбасс, отмежеваться от него стеной и жить своей жизнью". Об этом он заявил во время чата на "Главреде".

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"В первую очередь я бы хотел отпустить тех людей, которые об этом говорят. Чем дальше отпустить, тем лучше для Украины. Любая монета имеет две стороны, любые аплодисменты делаются двумя руками. Давайте возьмем в качестве примера Захарченко, который говорит: "Донбасс надо отсоединить от Украины ". Сепаратист, гад, подлец, сволочь. А теперь другой деятель - в вышиванке, шароварах с прической-"оселедцем" и бандурой. И он говорит:" Донбасс надо отделить от Украины ". Найдите различия между ними? Различия только внешние. Один ходит в косоворотке и лаптях, а другой - вышиванке и сапогах. У обоих тезис один - разъединить Украину. Поэтому я считаю врагами как первого, так и второго", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по мнению Туки, задача Украины — стремиться раздробить Россию на части".