Тука об отношениях с РФ: наша задача – стремиться раздробить Россию на части

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что отношения нашей страны с Россией, в первую очередь, должны быть прагматичными.

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Политически в перспективе РФ "будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части", рассказал политика на чате в "Главреде".

"Не думаю, что в России есть шанс у ультраправых прийти к власти. Они маргиналы и могут прийти к власти только в результате переворота. Что касается отношений с Россией, они должны быть, в первую очередь, прагматичными", — отметил чиновник.

По словам собеседника, он не понимает тезисов о "братских народах", "братской любви" и "прочих соплях о единых народах".

"… политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части", — сказал он.