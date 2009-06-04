Минобороны РФ сообщило, что в начале второй мировой виновата Польша

Министерство обороны РФ решило восстановить историческую справедливость, и объявило "истинного" виновника начала второй мировой войны. По мнению военного ведомства, во всем виновата Польша, которая отказалась выполнить в 1939 году обоснованные требования третьего рейха, и Германии пришлось восстанавливать справедливость. Об этом пишет сегодня газета «Время новостей», со ссылкой на официальный сайт министерства обороны. Там появился этот поразительный текст в разделе «История против лжи и фальсификаций». Его автор, кандидат исторических наук, полковник Сергей Ковалев. В своей работе он сообщает, что Германия вполне обоснованно отреагировала на отказ Польши включить город Данциг в состав третьего Рейха и на запрет строительства дорог чрез всю страну в Восточную Пруссию. По мнению автора Варшаву просто подвели непомерные политические амбиции и необоснованные иллюзии. На этом фоне подписание CCCР и Германией пакта о ненападении считается необходимостью, а ввод советских войск в восточную Европу мерами по укреплению границ.

Добавим, что в ФРГ отрицание главной роли немцев в развязывании Второй мировой войны преследуется по закону. Этим занимается специальное ведомство по защите конституции.

Эхо Москвы