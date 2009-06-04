У Тимошенко сегодня насыщенный день в Польше

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 4 июня совершит визит в Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 20-летию падения коммунистического режима в странах Восточной Европы.

Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Кабинета министров.

Собеседник агентства уточнил, что программой визита также предусматривается проведение двухсторонних встреч с руководителями ряд стран, в частности с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ, а также с главой правительства Польши Дональдом ТУСКОМ.

«Встреча с польским коллегой планируется в расширенном формате, а с А.МЕРКЕЛЬ планируется неофициальная встреча», - сказал он.

Представитель Секретариата Кабмина также сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО планирует 16 июня совершить визит в Люксембург для участия в заседании Украина - Совет ЕС, а также в июле побывать с официальным визитом в Южной Корее.