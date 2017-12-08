Венецианская комиссия призвала Украину внести изменения в закон об образовании касательно русского языка

Венецианская комиссия призвала Украину внести изменения в "языковую" статью украинского закона об образовании касательно русского языка. Об этом говорится в решении Венецианской комиссии о положениях нового Закона Украины "Об образовании" о преподавании на государственном языке, языке меньшинств и других языках, передает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

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"Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского языка, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и поэтому поднимает вопросы дискриминации", - говорится в решении.

Венецианская комиссия считает, что решить эту проблему поможет внесение изменений в 7 статью и замена этого положения более сбалансированным.

Напомним, что согласно новому закону об образовании, лицам, принадлежащим к нацменьшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства.

Если ребенок принадлежит к национальному меньшинству, то в детском саду и начальной школе он может изучать на своем языке какое-то количество предметов.

А с 5 класса, если речь идет об официальных языках ЕС - "одну или несколько дисциплин". А если речь не идет об официальном языке ЕС, например о русском, - то лишь язык и литературу своего меньшинства.

Напомним, сегодня, 8 декабря, Венецианская комиссия приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, меньшинств и других языках.