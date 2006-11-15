Качинский считает, что Европа должна открыть двери Украине

Глава правительства Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ считает, что Украине необходимо открыть двери в Европу.

Об этом он сказал в интервью газете “ Дело” № 208 за 15 ноября.

“Украине без сомнений необходимо открыть двери в Европу”,- сказал он.

Я.КАЧИНСКИЙ считает, что “было бы неплохо” назвать срок вступления Украины в ЕС в долгосрочной перспективе. По мнению главы правительства, современная политика соседства не предполагает такого содействия, что “в высшей мере” тревожит Польшу. Он отметил, что сознает трудности, которые могут возникнуть при вступлении в ЕС такой большой страны, как Украина, особенно в экономической сфере. Кроме того, сама Украина должна еще много сделать для достижения европейских стандартов.

По словам Я.КАЧИНСКОГО, Польща одобряет развитие более тесных связей между Россией и ЕС. ”И речь идет о том, чтобы в долгосрочной перспективе окончательно принять Россию в семью демократических правових стран”,- сказал он. По словам Я.КАЧИНСКОГО, в рамках политики соседства планируется подписать новый договор России с ЕС. “Вопрос только в том, на каких условиях”,- добавил он.

Я.КАЧИНСКИЙ отметил, что Польша считает, что ЕС не должен отказываться от своих требований к России относительно соблюдения европейских стандартов, и это не в последнюю очередь касается свободы слова.

Сегодня председатель Совета министров Республики Польша Я.КАЧИНСКИЙ находится с официальным визитом в Киеве.

Я.КАЧИНСКИЙ назначен премьер-министром Польши в июле 2006 года. Его брат-близнец Лех КАЧИНСКИЙ - президент Польши с декабря 2005 года.