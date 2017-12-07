В ЕС пригрозили Украине будущими "недоразумениями" из-за отставки Соболева - СМИ

Увольнение председателя комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева вызовет недовольство в структурах Европейского союза, и официальному Киеву об этом известно.

Об этом "Европейской правде" сообщил европейский чиновник в беседе на условиях анонимности.

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Собеседник ЕП отметил, что украинская власть знает о позиции Брюсселя. В частности, в четверг состоялся телефонный разговор с одним из представителей команды президента Петра Порошенко, во время которой в ЕС получили подтверждение, что отставка Соболева должна произойти.

"Хорошо, что было принято решение отказаться от законопроекта №7362, но решение в отношении Соболева противоречит ожиданиям; следовательно, проблема не является решенной", - поделился наблюдениями чиновник.

7 декабря Верховная Рада уволила Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета.

Как известно, ранее ЕС выразил обеспокоенность тем, что члены комитета инициировали отзыв Егора Соболева с должности председателя комитета.