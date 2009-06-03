Тимошенко хочет политического комфорта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости консолидации всех политических сил для преодоления последствий кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы имеем сегодня первые побеги надежды на экономическую стабилизацию. И поэтому хотела бы, чтобы все мы дальше продолжали так работать, как мы это делали в этих тяжелых условиях. Но хотелось бы, чтобы эта работа проходила в политическом комфорте, при политическом объединении всех политических сил в парламенте», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства напомнила, что еще в декабре прошлого года призывала все парламентские политические силы к консолидации и объединению усилий для преодоления последствий кризиса.

«Я стояла и стою на позициях полного объединения всех политических сил и достижения эффективного результата для Украины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хочу сказать: или мы начнем уважать свою страну и видеть положительные результаты, или с этим комплексом незначительности, который сегодня сеют грязные политики в стране, так народ, наша нация и будет жить, и с этим комплексом незначительности будут воспитываться ваши дети», - подчеркнула она.

Премьер в очередной раз заявила, что правительство и финансово-экономическая система государства работают.

«И мы сегодня шаг за шагом преодолеваем кризис. Тяжело, с большими препятствиями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.