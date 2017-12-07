Безвиз для Украины оказался под угрозой из-за "войны" властей против НАБУ

В ночь на четверг, 7 декабря, Украина едва не пересекла красную линию в отношениях с Брюсселем.

Причиной стал коалиционный законопроект о снижении независимости НАБУ, говорится в статье "Европейской правды".

Переговоры между иностранными дипломатами и украинскими политиками относительно него длились чуть не до утра. Появились прямые призывы остановить программы поддержки Украины, а в ЕС началась дискуссия о том, чтобы поставить на повестку дня приостановление безвизового режима. До утра правящая коалиция пошла на попятную. Скандальный проект исключили из плана работы Рады на четверг.

"Но это не означает, что теперь проблему можно просто игнорировать – наоборот, нужно разобраться, перед какой угрозой мы стояли. То, что БПП и НФ были готовы за одну ночь перевернуть правовую систему государства и войти в состояние открытой вражды с США и ЕС, само по себе является очень тревожным сигналом", - отмечают журналисты.

Отмечается, что война "всех против всех" в правоохранительных органах, частью которой стал конфликт вокруг агентов НАБУ, достигла кульминации в среду вечером.

На сайте Рады появился законопроект №7362 с довольно неконкретным названием "О внесении изменений в законы относительно обеспечения парламентского контроля". Документ довольно короткий, но он кардинально меняет влияние ВР на систему противодействия коррупции.

Депутаты получают право без каких-либо обоснований уволить директора НАБУ, руководителя антикоррупционной прокуратуры, любого члена НАПК или же директора Государственного бюро расследований. Отмечается: для этого никаких оснований, аудита, судебных выводов не нужно. Большинство голосов в ВР за "недоверие" – и любой из них автоматически уходит с должности.

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В случае принятия закона все антикоррупционные органы становятся "подчиненными" провластной коалиции и превращаются в политический инструмент, а если кто-то из руководителей с этим не согласен – идет в отставку.

Однако если в многих украинских политиков этот документ вызвал радость, то зарубежных партнеров Украины на Западе он без преувеличения шокировал. Администрация президента и ряд влиятельных депутатов получили однозначные предупреждения: "Опомнитесь! Вы слишком многим рискуете".

Кроме того, может казаться неочевидным, но на самом деле между деятельностью НАБУ и безвизовым режимом есть прямая связь.

Напомним, ЕС отменил визы для граждан Украины только после того, как Киев выполнил План действий по визовой либерализации. "Антикоррупционные условия" этого плана были сложными, их выполнение затянулось на годы. Одним из них было создание системы независимых институтов по расследованию коррупционных преступлений высших должностных лиц, включая НАБУ.

Европейская комиссия обязана до 2024 года минимум раз в год отчитываться перед Европарламентом и Советом ЕС о том, как Украина выполняет безвизовые условия.

Если хотя бы один из критериев не выполняется, ЕС обязан начать процедуру приостановления безвиза.

"Пока мы не готовы говорить об угрозе безвиза публично, но в разговорах с украинскими коллегами мы давали этот сигнал. Ведь вопрос уже встал", - рассказал один из собеседников "ЕвроПравды" в институтах ЕС.

"Безвизовый рычаг" в Брюсселе называют "ядерным оружием", и это действительно так. Но у Запада есть и другие рычаги, политические и финансовые, и этой ночью они также пошли в ход.

После попытки "коррупционного переворота" нет никаких сомнений, что Брюссель четко пропишет антикоррупционные условия для получения траншей.

Так, от МВФ в Киев еще ночью пришла черная метка: Украина должна остановить атаку на НАБУ и создать антикоррупционный суд, если хочет продолжать программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Более четкого сообщения из Вашингтона трудно было ожидать.