Тиллерсон в НАТО: агрессия России в Украине представляет наибольшую угрозу безопасности Европы

Российская агрессия в Украине остается самой большой угрозой для европейской безопасности и требует постоянного трансатлантического единства в противостоянии этой угрозе. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на пресс-конференции в НАТО в Брюсселе, передает Голос Америки.

Читайте такжеГоссекретарь США и главы МИД стран ЕС обсудили сотрудничество с Украиной"Наши союзники в НАТО решительно поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность", - заявил Тиллерсон. "Мы не принимаем усилия России, которая пытается изменить международно признанные границы Украины, и не признаем незаконную оккупацию Крыма Россией", - подчеркнул он.

"Россия уже долгое время сопротивляется введению миротворческих сил, но теперь согласилась, и, как вы отмечаете, они выдвинули первое предложение в отношении миротворцев. Я думаю, очень важно то, что они говорят о правильных вещах", - заявил главный дипломат США.

Тиллерсон подчеркнул, что позиция США "значительно отличается относительно тех полномочий, которые получат миротворцы, и объема их мандата". Он также выразил надежду на сближение позиций с Россией по этому вопросу.

"Мы считаем, что жизненно необходимо прекратить насилие на востоке Украины. Люди все еще гибнут каждый день от этого насилия. И наша цель - остановить убийства, остановить насилие. Затем, мы будем иметь много работы по всем элементам Минских договоренностей. Правительство в Киеве также должно много сделать. Это – процесс, который длится – обеспечение мира и прекращение насилия являются нашими первыми и основными целями", - заявил Тиллерсон.

Он отметил роль Курта Волкера в сотрудничестве с Россией для того, чтобы решить задержки по вопросу Украины. "Для нас приоритетом является прекращение насилия, и мы считаем, что должны ввести миротворческие силы", - сказал Тиллерсон.

Он также отметил, что страны-члены НАТО много общаться о том, каким образом нужно вести диалог с Россией. Убежден, что существует консенсус между странами-членами НАТО о том, что нормализации диалога с Россией не происходит. Каким образом построить диалог – через периодические заседания советов НАТО-Россия.

Тиллерсон выступил за проведение встреч с Россией только тогда, если есть предмет для таких встреч и ожидается достижение результатов. "Диалог не может быть просто для того, чтобы говорить и пытаться «регуляризировать» и снова нормализовать отношения, пока не будут сделаны шаги, о которых я говорил, в частности, в отношении Украины, гибридной войны, до того как Россия начнет исправлять те действия, которые нельзя не только принять, но и позволить. Считаю, что мы будем поддерживать диалог, когда есть цель, суть и результат, которого мы хотим достичь", - подчеркнул Тиллерсон.