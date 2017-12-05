В НАБУ объяснили для чего была использована вымышленная история с "провокацией"

Заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук сообщил о подозрении еще двум сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Детективу НАБУ под прикрытием, ранее задержанному СБУ и ГПУ во время выполнения одного из этапов спецзадания, сообщено о подозрении 30 ноября. ГПУ инкриминирует сотрудникам НАБУ преступления, предусмотренные двумя статьями Уголовного кодекса: предоставление неправомерной выгоды служебному лицу (ст. 369) и провокацию подкупа (ст. 370). Об этом говорится в сообщении НАБУ в соцсети.

Читайте такжеВойны между НАБУ и ГПУ нет - Луценко "Еще раз подчеркиваем, что ни один из работников НАБУ никогда не провоцировал подкуп одного из должностных лиц Государственной миграционной службы Украины или других государственных органов", - отмечается в сообщении.

В НАБУ объясняют, что относительно предоставления неправомерной выгоды чиновнице ГМС, эти действия происходили в рамках выполнения негласными работниками НАБУ специального задания на основании постановления прокурора САП о контроле над совершением преступления. "Следовательно, состав правонарушения в таком случае отсутствует. Согласно материалам уголовного производства, чиновник ГМС сама неоднократно озвучивала требование относительно получения «поощрения» в сумме 30 тысяч долларов США – сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии – за предоставление вида на жительство на территории Украины", - отмечают в НАБУ.

"Очевидно, что история с «провокацией» была придумана и использована Генеральной прокуратурой и СБУ, как формальный повод для вмешательства в деятельность НАБУ, срыва тайных спецопераций Бюро, получения санкций на обыск конспиративных помещений и личных жилищ работников НАБУ, их задержания и запугивания, получения доступа к материалам ОРД. Конечной целью этих действий, по мнению НАБУ, является блокирование дальнейших расследований в отношении топ-коррупционеров", - подчеркивается в сообщении.

В НАБУ напоминают, что 29 ноября 2017 года, во время документирования одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы, оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием. Таким образом, ГПУ и СБУ сорвали спецоперацию по выявлению организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМС, которая длилась с апреля 2017 года. Из-за дальнейших обысков и разглашения данных работников НАБУ поставлены под удар еще несколько тайных операций.

В НАБУ считают, что происходит спланированная диверсия в отношении работников Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая стала возможной из-за отсутствия в НАБУ права на автономное прослушивание.