Томенко отказывается быть заместителем Тимошенко

Народный депутат Николай ТОМЕНКО отказывается от должности заместителя председателя политической партии «Батькивщина».

Об этом он сообщил сегодня корреспонденту УНИАН.

«Я написал заявление, что отказываюсь от должности заместителя, поскольку механизм принятия решения является неправильным и недемократическим», - сказал Н.ТОМЕНКО. Он отметил, что 13 ноября на заседании политсовета партии руководство предложило голосовать в пакете за заместителей председателя.

Таким образом, на должность заместителей председателя “Батькивщины” были избраны, кроме Н.ТОМЕНКО, Александр АБДУЛЛИН, Богдан ГУБСКИЙ, Олег БИЛОРУС, Григорий НЕМЫРЯ, Ярослав ФЕДОРЧУК и Иосиф ВИНСКИЙ.

«Есть несколько принципов, которые я всегда отстаивал: это серьезное обсуждение какого-либо вопроса, голосование за каждую кандидатуру тайно и еще один принцип – он связан с тем, что нужно в таких кадровых назначениях все-таки понимать, что бизнес должен быть отделен от политики», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, голосование за кандидатуры на должности заместителей председателя партии в пакете противоречит идеям демократии и может привести к повторению ситуации, которая сложилась в Киевском городском совете, где почти треть представителей бизнеса и бывших должностных лиц КГГА времен мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО уже перешли в другие фракции.

«Если мы не изменим формат принятия решений партии, то такие ошибки будут повторяться при формировании списков, например, при условии досрочных выборов», - отметил Н.ТОМЕНКО.