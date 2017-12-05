Госсекретарь США и главы МИД стран ЕС обсудили сотрудничество с Украиной

Министры иностранных дел стран - членов Европейского Союза и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ряд вопросов, среди которых был вопрос сотрудничества с Украиной.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение по результатам неформального заседания, которое состоялось сегодня в Брюсселе, распространил Европейский совет.

«Во время встречи министры иностранных дел и государственный секретарь обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, включая мирный процесс на Ближнем Востоке, ситуацию в Сирии, подход к России, сотрудничество с Украиной и напряженность на Корейском полуострове», - говорится в сообщении.

Кроме того, высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини обсудила с Тиллерсоном и министрами усиление трансатлантического сотрудничества относительно крупнейших глобальных вызовов, таких как торговля, изменения климата, ряд вопросов в сфере безопасности и геополитики, которые вызывают общее беспокойство.