Госдеп США: Украине нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она отдает душу коррупции

"Последние события, в частности, срыв расследования коррупции на высоком уровне, задержание должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и извлечение файлов НАБУ, вызывают обеспокоенность относительно приверженности Украины борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Гедер Науерт, передает Голос Америки.

Читайте такжеЛуценко назвал незаконным сотрудничество НАБУ с ФБР в деле о коррупции в миграционной службе"Эти действия, очевидно, является частью усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которые Соединенные Штаты и другие страны помогли поддержать. Это подрывает доверие общественности и грозит уменьшением международной поддержки Украины", - подчеркивает Науерт.

Государственный секретарь США Тиллерсон заявил: "Для Украины нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу от коррупции. Антикоррупционные институты должны поддерживаться, финансироваться и защищаться".

Науерт призвала "все ветви власти в Украине совместно работать над искоренением коррупции из общественной жизни" и подчеркнула, что именно это будет отражать волю народа".

Преодоление коррупции является ключом для достижения стабильности, безопасности и благополучия для всех украинцев, отмечается в заявлении.