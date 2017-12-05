Прокуратура возбудила дело против депутатов, мешавших правоохранителям задержать Саакашвили

Прокуратура открыла уголовное производство о препятствовании народными депутатами действиям правоохранителей, которые задерживали экс-председателя Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Внесение в Единый реестр досудебных расследований сведения о препятствовании народными депутатами Украины действиям правоохранителей во время сегодняшних событий (задержание Саакашвили - УНИАН). Квалификация - ч. 2 ст.343 УК», - заявила она. (Ст. 343 - «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа» - УНИАН).

Максимец заметила, что расследование поручено Главному управлению СБУ в Киеве и Киевской области.

«В ходе досудебного расследования будут устанавливаться все участники указанных событий и соответственно будет дана правовая оценка», - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.