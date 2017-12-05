Луценко объяснил, что грозит защитникам Саакашвили за блокаду его доставки на допрос

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что люди, которые препятствовали доставке лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили на допрос, совершили ряд административных и уголовных правонарушений. Об этом генпрокурор заявил на брифинге в Киеве.

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«Любые баррикады лишь свидетельствуют о том, что люди, которые используют средства олигархов для изменения незаконным способом власти в Украине, идут на дальнейшее ухудшение своего положения. Все действия лиц, в том числе, народных депутатов, которые препятствуют доставке Саакашвили к следствию законным уполномоченным на то органом, который получил очевидные доказательства для предъявления подозрения - совершают ряд административных, а вероятно, уже и уголовных правонарушений», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Луценко заявил, что лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.