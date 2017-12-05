Задержание Саакашвили: руководителей Генпрокуратуры, СБУ, НАБУ и САП пригласили на 16:00 в Раду

Народные депутаты пригласили на 16 часов в Верховную Раду Украины руководство Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение поддержали 217 (при необходимых 150 – ред.) из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Отметим, что также на 12:00 запланирован брифинг генпрокурора Юрия Луценко, о чем на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря 2017 года в квартиру по улице Костельной в Киеве, где проживает экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, с обысками пришли силовики. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянськая заявила, что обыски проводят сотрудники ГПУ и СБУ.

При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями бывших властей.

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Сам Саакашвили при этом вылез на крышу здания и угрожал прыгнуть, однако в конце концов там его задержали правоохранители и посадили в машину.

В СБУ объяснили, что Саакашвили задержан в рамках дела о содействие участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

Сторонники политика устроили столкновения под зданием, а потом начали блокировать движение машины с Саакашвили.