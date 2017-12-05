Толпа в центре Киева не дает силовикам увезти Саакашвили, на место прибыли бойцы Нацгвардии (фоторепортаж, прямая трансляция)

11:27, 05 декабря 2017
Политика
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Толпа возле Украинского дома сдерживает авто, в котором правоохранители пытаются вывезти задержанного Михеила Саакашвили.

Автомобиль, в котором находится задержанный экс-глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили на улице Трехсвятительской, заблокирован сторонниками политика и одним транспортным средством, который перекрыл движение по улице.

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Как передает корреспондент УНИАН, полицейские и бойцы Национальной гвардии оттеснили активистов с улицы Костельной на Трехсвятительскую.

Соратники Саакашвили устроили возле автомобиля политика импровизированную сцену на крыше автомобиля и установили звукоусилительную аппаратуру.

Активисты произносят речи в поддержку политика и призывают киевлян присоединяться к блокированию автомобиля, в котором находится Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

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Новость в сюжете: Задержание Саакашвили
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