Ющенко: когда мы говорим о Ватикане, то обращаемся к нашему духовному миру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил Папу Римского БЕНЕДИКТА XVI посетить Украину с официальным визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на брифинге.

Он отметил, что в ходе встречи с БЕНЕДИКТОМ XVI они вспомнили визит Папы Римского Иоанна Павла II в Украину в 2001 году. По словам Президента Украины, тот визит был знаковым.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, «такие визиты скрепляют духовные отношения между людьми».

Сегодня в ходе встречи Президент Украины и Папа Римский обсудили необходимость христианского единства и толерантности межконфессиональных отношений.

На брифинге В.ЮЩЕНКО напомнил, что его сегодняшний визит является первым официальным визитом Президента Украины в Ватикан, и потому имеет важное историческое значение.

По словам В.ЮЩЕНКО, «когда мы говорим о Ватикане, то обращаемся, прежде всего, к нашему духовному миру».

Он отметил: «Украина может считаться хорошим примером того, как в рамках одного государства уживаются многие конфессии».

Президент отметил, что его беседа с Папой Римским фокусировалась вокруг христианского единства, в частности, необходимости толерантных межконфессиональных отношений. Украина в этом смысле имеет право голоса, считает В.ЮЩЕНКО, и является хорошим примером для многих обществ.

По словам В.ЮЩЕНКО, среди других тем обсуждались межконфессиональные отношения верующих восточного обряда, преодоление межконфессиональных противоречий.