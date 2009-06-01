Ющенко: когда мы говорим о Ватикане, то обращаемся к нашему духовному миру
Президент пригласил Папу в Украину
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил Папу Римского БЕНЕДИКТА XVI посетить Украину с официальным визитом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на брифинге.
Он отметил, что в ходе встречи с БЕНЕДИКТОМ XVI они вспомнили визит Папы Римского Иоанна Павла II в Украину в 2001 году. По словам Президента Украины, тот визит был знаковым.
По убеждению В.ЮЩЕНКО, «такие визиты скрепляют духовные отношения между людьми».
Сегодня в ходе встречи Президент Украины и Папа Римский обсудили необходимость христианского единства и толерантности межконфессиональных отношений.
На брифинге В.ЮЩЕНКО напомнил, что его сегодняшний визит является первым официальным визитом Президента Украины в Ватикан, и потому имеет важное историческое значение.
По словам В.ЮЩЕНКО, «когда мы говорим о Ватикане, то обращаемся, прежде всего, к нашему духовному миру».
Он отметил: «Украина может считаться хорошим примером того, как в рамках одного государства уживаются многие конфессии».
Президент отметил, что его беседа с Папой Римским фокусировалась вокруг христианского единства, в частности, необходимости толерантных межконфессиональных отношений. Украина в этом смысле имеет право голоса, считает В.ЮЩЕНКО, и является хорошим примером для многих обществ.
По словам В.ЮЩЕНКО, среди других тем обсуждались межконфессиональные отношения верующих восточного обряда, преодоление межконфессиональных противоречий.