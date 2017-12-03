В национальном союзе журналистов Украины блокирование телеканала NewsOne считают давлением на СМИ

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что блокирование телеканала NewsOne является прямым препятствованием журналистской деятельности и давлением на средства массовой информации в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Забрасывать входы мешками с песком, бить окна или поджигать редакцию (напомню, в сентябре 2016-го была попытка поджога национального телеканала «Интер») - это прямое препятствование журналистской деятельности, давление на СМИ и угроза физической безопасности. Ко всему, наблюдаем избирательность правоохранителей - тысячи спецназовцев патрулируют правительственные кварталы. А по факту обострения ситуации в NewsОne - только пару патрулей», - написал он.

По его мнению, редакционная политика медиа может быть предметом дискуссий, реагирования Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания, предметом судебных исков. Однако прямое блокирование деятельности канала он назвал «дикостью».

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на сайте телеканала было размещено сообщение, что группа неизвестных людей в военной форме заблокировали вход в помещение телеканала.

По словам активиста Алексея Середюка, NewsOne должен изменить свою политику, и народный депутат Украины Евгений Мураев должен извиниться за высказывания в программе «Украинский формат», где он назвал Евромайдан «государственным переворотом власти».

Середюк пообещал, что «подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны».