Неизвестные, заблокировавшие офис телеканала NewsOne, озвучили требования

Группа неизвестных активистов, заблокировавшая офис телеканала NewsOne, выдвинула свои требования. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского телеканала.

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По словам активиста Алексея Середюка, телеканал NewsOne должен изменить свою политику. Он добавил, что народный депутат Евгений Мураев должен принести извинения за высказывание в программе «Украинский формат», где он назвал Евромайдан государственным переворотом власти.

Середюк подчеркнул, что «подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны».

Активист также напомнил, что после подобной блокировки украинского телеканала «Интер» он изменил свою политику и начал «фильтровать базар».

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные в военной форме заблокировали офис украинского телеканала в Киеве.