Суд Испании рассматривает экстрадицию Онищенко, он освобожден условно - СМИ

Суд Испании начал рассмотрение процедуры экстрадиции объявленного в розыск народного депутата Украины Александра Онищенко. Испанский суд обязал его являться в суд каждый месяц.

Читайте такжеНАБУ не получало документов об отказе Испании в экстрадиции Онищенко в УкраинуОб этом говорится в сообщении посольства Испании, которое представили во время заседания Соломенского суда прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Громадське.

«По решению суда Испании, к нему применено условное освобождение, то есть, мера пресечения. Теперь первого числа каждого месяца он обязан являться в суд Испании, который рассматривает экстрадицию», - сказал прокурор Андрей Перов.

Если Онищенко не появится в испанском суде, то это может быть основанием для объявления его в розыск в странах Европы, отмечает прокурор. Такое решение суд Испании относительно Онищенко принял 13 ноября 2017 года.

Вместе с тем, защита Онищенко в суде пыталась обжаловать письмо Генеральной прокуратуры, в котором еще в декабре 2016 года следователи просили Испанию об экстрадиции Онищенко.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября прокуратура Испании отказала Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко. Об этом Онищенко сообщил после судебного заседания. "Суд, выслушав позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на добровольную экстрадицию, я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием. Суд признал наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест", - сказал Онищенко.

При этом он отказался показать решение суда. По словам Онищенко, заседание длилось 1,5 часа в суде Мадрида Audiencia Nacionale.