Фигуранту "газовой схемы" Онищенко объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов

Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении бывшему директору ООО «Киевпромсбыт» в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, досудебное расследование установило, что указанный предприниматель путем документального оформления мнимых сделок по приобретению угля, мазута и битума, которые фактически не поставлялись, безосновательно сформировал налоговый кредит предприятия, что позволило уклониться от уплаты налогов на общую сумму почти 75 миллионов гривень.

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Действия бывшего директора квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде залога в размере нанесенного государству ущерба.

Отметим, что экс-директором "Киевпромсбыта" является Владислав Куприяненко, который также фигурирует в скандальном "газовом деле нардепа Александра Онищенко".

В столичной прокуратуре "Украинской правде" сообщили, что дело о неуплате налогов, по которой Куприяненко объявили подозрение, было возбуждено еще в мае 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, что нанесло ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча".

Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились на сделку со следствием. Всего следствие установило причастность к участию в газовой схеме 29 человек, среди которых есть и Куприяненко.

Согласно доказательств, полученных во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.