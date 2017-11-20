Завтра суд будет рассматривать ходатайство относительно заочного осуждения Онищенко

Завтра, 21 ноября, в Соломенском районном суде Киева состоится рассмотрение ходатайства детективов НАБУ, которое согласовано прокурорами САП, о проведении специального досудебного расследования в отношении народного депутата Александра Онищенко и других фигурантов так называемого «газового дела», скрывающихся от органов следствия.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook.

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Согласно материалам досудебного расследования НАБУ, обвиняемым инкриминируют преступления, предусмотренные ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 УК Украины.

В САП объясняют, что факты укрывательства от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности подозреваемых Александра Онищенко, Иннессы Кадыровой, Елены Павленко, Сергея Свиченко, Сергея Кабаева и Романа Якимащенко стали основанием для обращения в суд с ходатайством о проведении специального судебного расследования.

Сейчас так называемое «газовое дело» в отношении фигурантов, которые находятся в Украине, находится на стадии судебного разбирательства.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО «Укргазвыдобування».

Всего в рамках данного уголовного производства были задержаны 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились на сделку со следствием.

В соответствии с доказательствами, полученными в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.