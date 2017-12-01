На территории РФ в заключении находятся более 2200 украинцев – Лутковская

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что сегодня на территории России с различным процессуальным статусом в заключении находятся более 2200 украинцев.

Об этом Лутковская сказала в интервью "Радио Свобода".

«На сегодняшний день украинцев на территории России в условиях заключения с различным процессуальным статусом - более 2200 человек. Это разные граждане, и те, которые осуждены или преследуются в связи с совершением просто уголовного преступления, те, которые стали жертвами торговли людьми, но были осуждены, как те, которые совершили уголовное преступление, и те, которые осуждены за уголовное преступление, но мы их рассматриваем как политических», - заявила омбудсмен.

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По ее словам, путь освобождения политических заключенных - «политические переговоры».

Лутковская сообщила, что продолжает переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой по поводу возможности провести взаимные посещения - удерживаемых в России украинских заключенных, и посещения российских - на территории Украины. Обычно, как сообщила обмудсмен, контакты с российской коллегой происходят в заочной форме, или непосредственно на международных встречах.

После аннексии украинского Крыма в исправительных учреждениях на территории полуострова продолжают находиться граждане Украины, осужденные украинскими судами еще до аннексии. Кроме того, российские власти оккупированного Крыма задержали и судят ряд граждан Украины, которых украинская власть и правозащитники называют политзаключенными. В России также находятся те, кого задержали при въезде, инкриминируя преимущественно статьи о шпионаже.