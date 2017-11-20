Отец сообщил об ухудшении состояния здоровья удерживаемого в РФ Павла Гриба

Состояние здоровья незаконно удерживаемого в следственном изоляторе Краснодара (Россия) 19-летнего украинца Павла Гриба ухудшается.

Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что сегодня украинские консулы в РФ имели всего 7 минут для встречи с его сыном.

"7 минут. Ровно столько времени было сегодня предоставлено украинским консулам для встречи с Павлом. Разговаривать на украинском - запрещено, лекарства - запрещено. Павел капюшон не снимает, тело усыпано язвами, состояние здоровья ухудшается", - сообщил Игорь Гриб.

"Молимся и верим в скорое возвращение на родину", - написал отец 19-летнего украинца.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Краснодарский краевой суд РФ не удовлетворил апелляционную жалобу на избранную Павлу Грибу меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 января 2018 года и ходатайство о назначении меры пресечения в виде домашнего ареста.

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28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют Павла Гриба в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу.

11 сентября адвокат Андрей Сабинин встретился с юношей.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

18 октября Павлу Грибу был продлен срок содержания под стражей до 4 января 2018 года.

Российские следователи обвиняют 19-летнего украинца Павла Гриба в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. Об этом говорится в переданном журналистам от адвоката парня фрагменте постановления об избрании меры пресечения украинцу, где описываются преступления, инкриминируемые незаконно задержанному.