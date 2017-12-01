Нардепы поддерживают введение уголовной ответственности за контрабанду сигарет

По расчетам международной аудиторской службы KPMG, нелегальная контрабанда сигарет из Украины составляет 5,8 млрд. шт. в год – в основном в страны Евросоюза. Дальнейшее торможение ратификации Протокола о ликвидации нелегальной торговли табаком может создать угрозу отношениям Украины с ЕС. Об этом заявили народные депутаты Украины и антитабачные активисты на пресс-конференции в "Укринформ".

Согласно нормам протокола, Украина должна ввести уголовную ответственность за контрабанду табачных изделий.

"Украина традиционно занимает первые места в мире по объемам контрабанды сигарет в другие страны. Но, увы, украинская власть делает слишком мало, чтобы избавить нашу страну от этой сомнительной славы – и в частности, уже девятый месяц тормозится ратификация Протокола. Контрабанда сигарет – это угроза национальной безопасности Украины и угроза нашим отношениям со странами Евросоюза", – уверен народный депутат Игорь Луценко.

По словам народного депутата, контрабанда сигарет – это также огромный финансовый источник для коррупции в Украине.

С ним соглаcна и его коллега, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Президент Украины четко обозначил приоритет – европейская интеграция Украины. И ратификация Протокола – это выполнение ст. 352 Соглашения об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Эта статья предусматривает усиление сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой подакцизных товаров", – напоминает Гопко.

По информации депутата, уже 33 страны – в том числе Австрия, Франция, Испания, Словакия, Латвия, Литва – ратифицировали протокол.

"Украина должна показать на международном уровне, что мы готовы бороться с контрабандой. К тому же это и в экономических интересах страны – так как на контрабанде теряет бюджет Украины", – заявила Гопко.

По словам юриста Центра демократии и верховенства права Петра Короля, нелегальная торговля табачными изделиями – это международная проблема, которую нужно решать ужесточением мер ответственности.

"Законодательство Украины пока предусматривает только административную ответственность за контрабанду сигарет. Но согласно Протоколу, который подписан Украиной, ответственность должна быть уголовной", – заявил Петр Король.