"Всему виной война": в МВД объяснили попадание Украины в список стран с самым высоким уровнем оргпреступности

Специалисты Всемирного экономического форума (ВЭФ) высоко оценили уровень организованной преступности в Украине, опираясь на субъективные данные.

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил советник главы МВД Иван Варченко. Он акцентировал внимание на том, что для составления рейтинга брались данные за 2015-16 гг., на уровень преступности в стране серьезно влиял фактор войны на Донбассе.

"Что касается этих рейтингов, которые дал Всемирный экономический форум, наверное, учитывая то, что он не каждый год дает эти рейтинги, а данные собирались в течение 2015-2016 годов преимущественно, а я думаю, что еще в 2014 году, то в значительной степени, возможно, эта цифра и это место Украины, далеко не престижное, обеспечила война и связанные с ней обстоятельства. Хотя вместе с тем после нас находятся Италия, Болгария, что тоже свидетельствует о том, что мы хотели бы лучше знать о методике расчета именно для Украины, например", - заявил он.

Варченко отметил, что специалисты брали за основу также мнение бизнеса, посчитав эти оценки субъективными.

"Там, насколько мы понимаем, есть субъективные оценки бизнеса, которые в своей массе дают какой-то мере какой-то социологический результат, тогда, когда берется много таких оценок и чувство бизнеса, легко ему работать или нет. Имеется в виду легкость в связи с давлением организованной уголовной преступности. Возможно, формулировка связано с тем, что у нас происходят боевые действия, соответственно есть вопросы и проблемы с собственностью, и это чувствуют аналитики Международного экономического форума, которые живут не на территории Украины, но оценивают Украину", - считает Варченко.

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Советник главы МВД утверждает, что криминогенная обстановка в Украине улучшилась.

"Если мы наблюдаем динамику по сравнению с прошлым годом, то криминогенная ситуация значительно улучшилась в Украине, а в цифрах и относительных показателях это звучит так. У нас преступлений, в том числе особо тяжких и тяжких преступлений в Украине по сравнению с прошлым годом, зафиксировано на треть меньше. Более того, раскрытие преступлений, которые зафиксированы в течение года, происходит на 10-15% больше. Это те динамические показатели, которые позволяют нам говорить, что полицейский организм вышел из ситуации глубокого ремонта и начинает разворачивать свою деятельность и давать динамику", - констатировал он.

Напомним, в обнародованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) рейтинге Украина вошла в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности, в том числе и по влиянию его на бизнес.