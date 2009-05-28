Экс-министр здравоохранения считает, что Проданчука подставили

Бывший министр здравоохранения Украины Николай ПОЛІЩУК считает, что уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Николая ПРОДАНЧУКА возбуждено неправильно.

В комментарии УНИАН экс-министр заявил: "Я могу однозначно сказать, что Н.ПРОДАНЧУКА подставили. Против Н.ПРОДАНЧУКА ведется неправильно возбужденное дело. Уголовного дела не должно было быть".

По убеждению Н.ПОЛИЩУКА, "Н.ПРОДАНЧУК поступил в соответствии с нормами существующего международного законодательства. Вакцина сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и вакцина поступила в Украину”.

По словам бывшего главы Минздрава, “были разговоры о том, что нужно у нас зарегистрировать все это, но можно было регистрацию провести потом. Вакцина отвечает всем требованиям. Тем более, что на сегодняшний день не доказано, что смерть мальчика из Донецкой области последовала из-за вакцинации”.

На вопрос, кто подставил Н.ПРОДАНЧУКА, Н.ПОЛИЩУК ответил: “Подставили депутаты, объяснив, что в обществе идет конфронтация, и власть парламента работает на конфронтацию. “Он стал жертвой политической войны в Украине. В том числе кое-кто из наших коллег-медиков пошел на поводу у этого”, - считает Н.ПОЛИЩУК.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура проводит расследование по уголовному делу по обвинению бывшего первого заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Н.ПРОДАНЧУКА в превышении служебных полномочий, в частности, в предоставлении разрешения на ввоз без регистрации вакцины для профилактики кори и краснухи индийского производства. По результатам работы ВСК ВР Украины установлено, что старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко умер в мае 2008 года в результате проведения вакцинации.