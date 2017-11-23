В АП рассказали, с кем Порошенко встретится завтра на саммите "Восточного партнерства"

Президент Украины Петр Порошенко завтра на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и многими европейскими лидерами.

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Об этом заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сообщил в эфире «112 Украина».

«Я хотел бы сказать, что работа президента будет продолжена и завтра. Ожидается где-то примерно 12-14 встреч с лидерами стран-членов Евросоюза, в том числе с канцлером Германии, с премьер-министрами Финляндии, Швеции, президентом Румынии, то есть с рядом лидеров ключевых стран Евросоюза», - заявил он.

Также, по словам Елисеева, на завтра запланирована встреча президента Украины с генеральным секретарем НАТО.

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится в Брюсселе с двухдневным рабочим визитом для участия пятом саммите «Восточного партнерства».

Ожидается, что глава Украинского государства выступит на пленарном заседании саммита на тему: «Достижения с момента Рижского саммита и определение новых приоритетов». Планируется также выступление президента во время рабочего обеда с участием глав государств и правительств Европейского Союза и стран-партнеров на тему: «Работаем вместе над общими европейскими вызовами».