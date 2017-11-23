Европейская народная партия поддержала новый формат сотрудничества со странами "Восточного партнерства"

В Европейской народной партии (ЕНП) убеждены, что предоставление перспективы членства в ЕС заинтересованным странам «Восточного партнерства» является движущей силой реформ».

Читайте такжеВ АП рассказали, с кем Порошенко встретится завтра на саммите "Восточного партнерства"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации, принятой сегодня в Брюсселе по итогам встречи лидеров ЕНП и стран «Восточного партнерства».

"ЕНП признает европейские устремления и европейский выбор заинтересованных партнеров. ЕНП подчеркивает, что европейская перспектива для стран ВП является движущей силой реформ. Масштаб и глубина отношений с каждым партнером должны отражать амбиции каждой страны, приверженность общим ценностям и прогрессу реформ, основывающихся на европейском законодательстве", - говорится в декларации.

ЕНП также поддержала предложение Европейского парламента о создании формата "Восточное партнерство плюс" для стран, имеющих с ЕС соглашения об ассоциации.

"ЕНП поддерживает тесное сотрудничество с ассоциированными странами, которые, выполняя соглашения об ассоциации, достигли значительного прогресса, такое, как "ВП плюс", а тесное сотрудничество может со временем способствовать тому, что партнеры присоединятся к Таможенному союзу, Энергетическому Союзу, интегрируются в транспортную сеть, индустриальное партнерство, отмену платы за роуминг, тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны и рынок цифровых технологий", - убеждены в ЕНП.

В декларации также говорится о том, что агрессией против Украины Россия "подорвала мир и неделимость Европы", продолжает аннексию Крыма и оккупировала два региона Грузии.

"Мы приветствуем единство среди стран-членов ЕС в отношении России. ЕНП поддерживает международное привлечение и привлечение ЕС к мирному урегулированию ситуации на Донбассе и восстановлению полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии - на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии и Молдовы - в Приднестровье" , - отмечается в документе.

Вместе с тем в ЕНП считают, что финансовая помощь странам «Восточного партнерства» должна выделяться "на жестких условиях".