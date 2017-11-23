Туск встретился с Порошенко и заверил, что ЕС никогда не признает аннексию Крыма

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском поднял вопрос о продлении Евросоюзом в силу санкций против России и о дальнейшей стратегии сотрудничества между Украиной и ЕС.

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Об этом заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сообщил в эфире «112 Украина». По его словам, президент Украины прибыл на саммит «Восточного партнерства», в его рамках уже состоялся ряд двусторонних встреч.

«Сегодня была аудиенция у короля Бельгии, также встреча с президентом Европейского Совета. Конечно, они обсуждали сотрудничество между Украиной и ЕС, в том числе и в контексте решений саммита Украина-ЕС в июле этого года», - отметил Елисеев.

«Очень важно, что президент затронул вопрос о необходимости продления действия санкций Евросоюза, введенных против России из-за ее агрессии в отношении территориальной целостности Украины», - добавил Елисеев.

Кроме того, он отметил, что в рамках встречи президента Украины и президента Европейского Совета был поднят вопрос, связанный с дальнейшей стратегией сотрудничества между Украиной и ЕС.

"С грустью вспомнили о смерти легендарной активистки Веджие Кашка и выразили солидарность с крымскотатарским сообществом и всей Украиной. ЕС никогда не признает незаконную российскую аннексию Крыма", - написал Туск в Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, после задержаний крымских татар в центре Симферополя российскими силовиками на 83-м году жизни от пережитого стресса скончалась ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.