Для финансирования Украины достаточно существующих инструментов, о создании отдельного инвестплана речь не идет - Хан

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан дал понять, что на саммите «Восточного партнерства» речь не будет идти о создании нового инвестиционного фонда, так как необходимые инструменты уже существуют и должны быть использованы.

Об этом он сказал в Брюсселе, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

"У нас уже есть много инструментов, которые работают для Украины и других стран-партнеров. Это хорошо - иметь хорошие идеи (относительно Европейского инвестиционного плана), но, когда я говорил с министром иностранных дел Литвы относительно «плана Маршалла», который сейчас называют Европейским планом, – это просто новая упаковка для того, что уже есть. Еще раз - конечно, денег никогда не бывает достаточно. Но я думаю, что сейчас денег достаточно, в то же время есть проблемы с их освоением", - сказал он.

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Также Хан отметил, что для выделения финансов и возможностей их использования есть "определенные условия и правила, которые надо уважать".

"Как пример инструмента, который уже есть, - это Европейский инвестиционный план, и, основываясь на этом, - Европейский инвестиционный фонд, который мы создали для Африки, чтобы решить вопрос миграции. Конструкция этого плана позволяет его использование для стран "Восточного партнерства", и это то, что может быть использовано компаниями. Цель этого фонда - дать европейским компаниям, которые хотят выйти на рынок, гарантии от высоких политических и экономических рисков, которые есть на новых рынках. Этот фонд есть, может быть использован и должен быть использован", - объясни еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает от саммита "Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе 24 ноября, расширения инвестиций и финансирования.

В рамках саммита в Европейском Союзе готовы предложить Украине инструмент Европейского инвестиционного плана как возможность для привлечения финансовой поддержки.

В то же время, указанный план будет предложен не только Украине, но и другим странам - участницам "Восточного партнерства" - Молдове, Грузии, Азербайджану, Армении и Беларуси.