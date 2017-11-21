ЕС готов предложить Украине Европейский инвестиционный план

В рамках саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, в Европейском Союзе готовы предложить Украине инструмент Европейского инвестиционного плана как возможность для привлечения финансовой поддержки, однако о "плане Маршалла" пока речь не идет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявили двое высокопоставленных чиновников ЕС.

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В частности, они отметили, что украинская сторона может поднять любой вопрос на саммите, который для нее имеет важное значение. Однако представители ЕС в своем комментарии ни разу не упомянули о "плане Маршалла" или о "Европейском плане для Украины".

По их словам, ни одна из шести стран политики "Восточного партнерства" не ограничена в выражении своих собственных предложений относительно ожиданий от саммита.

"Поэтому, если представители Украины хотят поднять этот вопрос, мы, я убежден, будем вполне рады выслушать, что они намерены сказать по этой теме", - сказал один из еврочиновников.

При этом он подчеркнул, что на саммите "Восточного партнерства" в первую очередь внимание будет сосредоточено на практических результатах в достижениях всех шести стран и, в частности, Украины.

"Нам интересно услышать, что каждая страна может сказать по этому поводу", - добавил он.

Другой европейский чиновник подчеркнул, что "с весны 2014 года Евросоюз увеличил свою поддержку Украине для экономических и политических реформ до беспрецедентного уровня - до более чем 12 миллиардов евро".

При этом он заявил, что новым ключевым инструментом для стран "Восточного партнерства" станет Европейский инвестиционный план от Евросоюза, который "будет обеспечивать новые возможности для финансирования".

Однако, по его словам, финальный текст декларации саммита "Восточного партнерства" еще не согласован и переговоры по этому поводу продолжаются.