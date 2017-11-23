Переговоры по декларации саммита "Восточного партнерства" находятся на завершающей стадии – еврокомиссар

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан констатирует, что переговоры по заключительной декларации саммита «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе, продолжаются.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы находимся на завершающей стадии переговоров по декларации, поэтому заранее я не могу говорить о ее финальном виде", - сказал он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, разногласия, которые существуют сегодня между Киевом и Брюсселем относительно заключительного документа саммита, могут быть решены только на высшем уровне.

В частности, есть надежда, что компромисс может быть найден во время встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, которая пройдет сегодня во второй половине дня или во время заседания лидеров Европейской народной партии, которое состоится сегодня вечером.