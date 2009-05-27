Ехануров пришел на заседание Кабмина, Тимошенко не отреагировала

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ все еще ожидает и рассчитывает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО извинится перед ним за обвинения в коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

Министр обороны также сообщил, что пока не обращался с соответствующим исковым заявлением в суд.

«Я вчера написал письмо (премьер-министру УНИАН), и как демократ, я думаю, что человеку нужно подумать. Сколько дней 5 или 10? Не знаю», - сказал он.

Ю.ЕХАНУРОВ процитировал постановление Кабинета министров №426 от 29 марта 2002 года, которым установлены нормативы питания военнослужащих. В частности, он уточнил, что полукопченая колбаса выделяется двум категориям военнослужащих: по 50 гр. в сутки военнослужащим противовоздушной обороны при условии прохождения службы в местности со сложными климатическими условиями или на высоте от 1000 до 1500 метров над уровнем моря, а также по 25 гр в сутки для летчиков. По словам министра обороны, учитывая такие нормативы, в день армии необходимо 5-5,5 кг колбасы.

Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что Генеральная прокуратура Украины обратилась в Министерство обороны для проверки данных, изложенных Главным контрольно-ревизионным управлением. В настоящее время Минобороны готовит соответствующие материалы для Генпрокуратуры.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, сегодня на заседании правительства не обсуждались вопросы, связанные с его отставкой, извинениями Ю.ТИМОШЕНКО, а также результатами проверки ГлавКРУ. По его словам, премьер не отреагировала на его участие в заседании правительства.

«Я не понимаю, как она должна была отреагировать? Я же член правительства!», - подчеркнул он.

Ю.ЕХАНУРОВ также высказал сомнение в том, что Верховная Рада может принимать решение об увольнении министра обороны без соответствующего представления Президента Украины.

«Действительно, решение Конституционного Суда предусматривает, что ВР может увольнять, но есть закон о Кабинете министров – откройте и посмотрите, что там написано», - отметил глава оборонного ведомства.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявлении масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

В Министерстве обороны опровергают все обвинения и обещают обжаловать их в судебном порядке.

20 мая в ВР был зарегистрирован проект постановления об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

22 мая Ю.ЕХАНУРОВ высказал надежду, что глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО извинится перед ним за обвинения в злоупотреблениях. В ответ она заявила, что не намерена извиняться перед министром обороны.

25 мая премьер подписала и направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО представление с просьбой об отставке Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны.

26 мая Президент поручил Генпрокуратуре расследовать обвинения в адрес Ю.ЕХАНУРОВА в коррупции в оборонном ведомстве.