Доллар на межбанке пошел в рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6320/7,6770 грн./долл., к 11:00 цены выросли до 7,6850/7,7000 грн./долл., а к 12:00 снизились – 7,6780/7,6880 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2443/0,2463 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись – 0,2460/0,2470 грн./рубль, а к 12:00 откатились – 0,2457/0,2465 грн./рубль.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,1840 рублей за доллар (-0,3160).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3971/1,3973 долл./евро, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6480/10,7040 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 10,7190/10,7560 грн./евро, а к 12:00 понизились – 10,7125/10,7305 грн./евро.