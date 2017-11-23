От похищения кабеля и стремянки до взятки в $1 тысячу: журналисты назвали дела, которые доводил до приговора новоизбранный глава ГБР Труба

Журналисты нашли в Едином государственном реестре судебных решений 16 приговоров, где фигурирует как прокурор новый глава Государственного бюро расследований Роман Труба. Первый приговор – за 2011 год, последний – за 2013. Об этом сообщает сайт «Наши деньги».

Громкое дело, расследованное Трубой – $1 тысяча взятки, взята сельским головой за выделение 12 соток земли. Остальное – ДТП, бытовые ссоры с травмами, выращивание конопли, мака и ограбления.

По информации нардепа, кандидата на должность главы ГБР Юрия Македона, 2013 года Труба с подчиненными прокурорами преследовали участников Майдана. Дела такого уровня сложности вел Труба до февраля 2014 года, работая с 2011 по 2014 прокурором прокуратуры Пустомытовского района Львовской области. Куда он пришел с должности замначальника следственного отдела следственного управления прокуратуры Львовской области, где работал с 2008 по 2011 годы.

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Смертельные ДТП

В 2013 году Роман Труба довел до приговора два дела по ДТП. В первом случае мужчина на автомобиле «Mercedes-benz c280» ехал по дороге возле с. Лисиничи Пустомытовского района на Львовщине, грубо нарушил ПДД и сбил пешехода, который скончался на месте. Водителя освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года. Также стянули 30,4 тыс. грн возмещения за нанесенный моральный и материальный ущерб.

Во втором случае, подсудимый ехал на Зиле в сел. Подберезке того же Пустомытовского района, нарушил требования ПДД, наехал на ребенка на велосипеде, которій скончался на месте. Водителя осудили на 3 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок .

Ограбление на 1,3 тыс. грн.

В этом деле трое мужчин систематически запугивали третьего, дождались жертву под домом, избили металлическими трубами и ограбили. Украли заграничный паспорт, рюкзак, спортивные брюки, кроссовки, бутылку коньяка – всего имущества на 1,38 тыс. грн. Одного грабителя осудили на 2 года лишения свободы, второго – на 1,6 года.

Взял $1 тыс. взятки

Ранее судимый за злоупотребление служебным положением председатель Семеновского сельского совета Пустомытовского района взял $ 1 тыс. долларов у частника за выделение 12 соток земли, которой распоряжался не сельсовет, а РГА. Затем подделал решение сельсовета о выдаче этого участка. Председатель сел на 4 года, заплатил штраф 5,1 тыс грн, также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на 2 года.

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Пьяницы ограбили адвоката

Двое пьяных мужчин избили и ограбили адвоката на автодороге Киев-Чоп. Женщина с мужем приехала отдохнуть в гостиничный комплекс неподалеку с. Раковец Пустомытовского района, но поссорилась с мужем и пешком отправилась во Львов по неосвещенной дороге. Ее ограбили пьяницы, которые пили водку рядом на АЗС. Украли 2 сумки, 3 мобилки, кошелек, блокноты, косметичку, очки, серебряное кольцо, женский кульчик, флешку, мягкую игрушку, две панамы и белую кофту. Все вещи стоили 7,65 тыс грн. Грабителей приговорили к лишению свободы: одного – на 5 лет, второго – на 4.

Украл алюминиевую лестницу

Подсудимый ночью зашел во двор частной усадьбы и из-под накрытия хозяйственного помещения похитил алюминиевую 3-метровую стремянку стоимостью 485 грн. Мужчину наказали на 80 часов общественных работ.

Посадила 1006 маковых растений

Пенсионерка, инвалид 2 группы, ранее судима, последний раз – на 9 лет – высадила 1006 растений снотворного мака. Освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Сельский председатель незаконно отдал частнику 12 соток

Председатель Кротошинської сельского совета Пустомытовского района Львовской области в июле 2007 года подделал решение сельсовета о передаче участка 0,12 га стоимостью 128 тыс грн в частную собственность, а также выдал акт на право собственности на этот участок.

Сельского голову освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

Сын сломал отцу пальца

В семье, где вместе живут родители и дети, произошла ссора. Сын начал драться с отцом, отец упал на пол и сломал палец. Сына приговорили к 2 годам исправительных работ по месту его работы с отчислением 20 % заработка в доход государства.

Уклонялся от выполнения общественных работ

Подсудимый в 2010 году был осужден Радеховским районным судом Львовской области до 240 часов общественных работ в КП "Наше село" в с.Холодная Вода Пустомытовского района. Но 2 месяца уклонялся от отбывания таких, хотя неоднократно предупреждался инспектором об уголовной ответственности. Подсудимый получил наказание в виде 1 мес. 30 дней ареста.

Фальшивая справка о доходах

Фальшивую справку о доходах 2008 года выдал работнику директор пустомытовского ООО «Поставщик». Директор указал, что в период с марта 2008 года по август 2008 года работнику была начислена зарплата 23,7 тыс. грн. Хотя директор знал, что человек таких денег не получал. В дальнейшем человек, которому выдали справку, взял у банка с этим документом кредит и не вернул 95,9 тыс грн. Директора освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.

6 листов жести

Пьяный житель с. Чижиков Пустомытовского района украл из частной подсобки шесть рифленых оцинкованных листов металлической жести, чем причинил владелице листов ущерб на 561 грн. Мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1,6 года.

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Украшения на 7 тысяч гривень

Неработающий, ранее судимый уроженец с.Зубра Пустомытовского района в 2011 году украл у бывшей жены 2 кольца, 4 кольца, 4 крестика, 2 кулона, 3 цепочки, заколки с вставками белых камней и кульчик. Все драгоценности вместе стоили 7,4 тыс грн. Мужчину осудили на 3 года лишения свободы.

Пенсионерка выращивала коноплю

Пенсионерка из г. Пустомыты на Львовщине вырастила на огороде коноплю «в количестве 50 и более растений». В доме хранила частично высушенные растения, которые после экспертизы оказались «каннабисом, в пересчете на высушенное вещество его масса составляет 490,58 грамм». Пенсионерку освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Украденные кабель и кусок теплицы

Трое жителей с. Семеновка Пустомытовского района пьяные украли с необгородженого участка односельчанина металлические уголки с каркаса парника весом 160 кг на сумму 320 грн и 16 м электрического кабеля стоимостью 3,07 тыс грн. Всех освободили от отбывания наказания с испытанием на 3 года, 1,6 года и 1 год.

Избил женщину

Пьяный уроженец Львова проник в жилище бывшей жены и бил ее почти час, переломал женщине лобную кость, причинил ушиб головного мозга легкой степени и другие тяжкие телесные повреждения. Мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на 3 года.

В феврале 2014 года, когда в.о. генпрокурора становится Олег Махницкий, в Трубы начинается резкий карьерный рост – он переходит в ГПУ на должность первого замначальника ГСУ - начальника следственного управления ГПУ. По информации исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, в следственном управлении Труба «занимался всеми делами из санкционного списка ЕС», то есть, вел все дела, связанные с людьми из окружения президента Януковича, которые попали под санкции ЕС.

В июле-сентябре 2014, когда генпрокурором стал Виталий Ярема, Труба становится замначальника ГСУ-начальником управления по расследованию особо важных дел ГПУ. В сентябре 2014-апреле 2015 гг Труба руководит управлением по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ. Однако при Шокине, в апреле 2015, понижен в должности первого замначальника следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ, откуда уволился руководить департаментом юридической компании «Сектор права».

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Роман Трубу избран директором Государственного бюро расследований.