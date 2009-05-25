Москаль: уголовное дело о Голодоморе - это абсурд

Народный депутат, представитель гражданского движения «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ называет абсурдом возбуждение Службой безопасности Украины уголовного дела за совершение геноцида в Украине в 1932-1933 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» (СБУ 22 мая возбудила уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 гг., то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.442 Уголовного кодекса Украины – УНИАН).

«С юридической точки зрения эти действия СБУ - абсурд», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он выразил удивление относительно этого решения Службы безопасности: «Против кого, против кладбища СБУ может возбудить дело? Кого собираются привлечь к ответственности? Кто выдумал этот очередной пиар-ход?».

Народный депутат заметил, что сегодня тем, кто был причастен к Голодомору, должно быть минимум 94 года. “И это если в 1933 году человеку было 18 лет, то столько ему сегодня может быть, на момент возбуждения уголовного дела? Но, как правило, в то время при власти находились люди старшего возраста: 40-50 лет. Тех людей уже нет в живых. Есть те, кто пережил голод в возрасте 8-9-10 лет. Не старше», - заметил Г.МОСКАЛЬ, добавив, что «людей, которые совершали преступления в период Голодомора, забрало время, их нет в живых».

Он считает, что этот вопрос надо оставить историкам. “А «силовикам» здесь нечего делать. Голодомору должна быть дана историческая и политическая оценка, юридической оценки здесь быть не может», - отметил депутат.

«Согласно нынешнему Уголовному кодексу срок привлечения к уголовному ответственности 15 лет. Если допустить, что кто-то и дожил до этого дня, то его могут судить согласно тому УК, который был на момент 1932-33 гг. По какому кодексу могут судить виновников Голодомора? В 32-33 гг. в Украине не было своего национального законодательства», - заметил политик.

Г.МОСКАЛЬ добавил, что его шокируют заявления СБУ своими “постоянными попытками переписать историю, направить ее в другое русло, реанимировать архивные материалы только одной направленности».

«Исходя из этого, вижу, что Службу безопасности Украины на сегодня нужно переформировать и направить на более полезную для общества деятельность. А пока еще, поскольку СБУ решило закопаться в архивные дела, почему бы ей не возбудить уголовное дело против тех, кто захватил в плен Роксолану?», - резюмировал Г.МОСКАЛЬ.