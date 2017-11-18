Украинский МИД вызвал польского посла в связи с запретом на въезд Шереметы в Польшу

Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла Яна Пекло в связи с отказом пропустить секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету в Польшу.

Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в своем микроблоге Twitter.

«Срочно вызываем Посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шереметы в Польшу», - написала пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша и Украина «имеют разные подходы к примирению».

Также он заявил, что Польша начинает процедуры, «которые не позволят людям с крайне антипольскими позиции посещать Польшу».

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В ответ в МИД Украины заявили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского, но отметили, что в Украине нет антипольских настроений.

8 ноября президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши, в Варшаве предложение о заседании приняли положительно.

9 ноября польские СМИ написали, что директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Сегодня, 18 ноября, польские пограничники не пропустили Шеремету в Польшу. По его словам, причину недопуска ему не сообщили, в то же время пограничник заметил, что срок запрета на въезд в Польшу - 1 год, а немецкая виза, по которой он пытался пересечь границу, будет аннулирована.