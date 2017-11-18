В Польшу не пустили первого украинца из "черного списка" Ващиковского
Польские пограничники не пропустили секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету в Польшу.
Польские пограничники в субботу не пустили в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.
Об этом сам Святослав Шеремета сообщил львовскому изданию "Варианты".
По его словам, он ехал в польский город Ланцут вместе с делегацией общества Надсянья в одном из двух автобусов делегации.
В 12.00 на международном пункте пропуска Шегини в Шеремета забрали паспорт и приказали ждать руководителя смены. Святославу Шеремету сообщили, что ему запрещен въезд на год в Польшу и Шенгенскую зону.
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Сообщается, что у Святослава Шеремета есть Шенгенская виза, выданная Германией.
Таким образом Святослав Шеремета является первым украинцем из так называемого "черного списка" Ващиковского, которого не пустили в страну.
Напомним, недавно польские СМИ сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.
В "черном списке" украинцев польские СМИ также называли фамилию Шеремета.