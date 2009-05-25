Ющенко заявил бизнесменам, что возможен только радикальный путь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость оптимизации разрешительной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в выступлении на форуме «Власть и бизнес – партнеры», который проходит сегодня в Киеве.

В.ЮЩЕНКО привел статистику, согласно которой Украина на сегодня имеет 85 органов государственного надзора. Причем только 26 из них, чтобы распределить предприятия по группам риска.

По словам Президента, такой подход приводит к тому, что в Украине наблюдается непрозрачность в данной сфере. Одинаково проверяем тех, кто есть в группе риска, и кого нет, сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также заявил, что в Украине проверками охвачено 75% предприятий малого и среднего бизнеса. По его информации, каждое второе предприятие ежегодно проходит разрешительные процедуры.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что разрешительную систему Украины регулирует 100 законов, 300 постановлений правительства и 2 тыс. других актов.

«Это изменить можно только радикальным путем», - подчеркнул Президент.

Он добавил, что в этой сфере необходимо кардинально менять всю систему.