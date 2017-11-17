Дело о возможном незаконном обогащении Луценко: генпрокурор ответил на обвинения НАБУ

Генеральный генпрокурор Юрий Луценко ответил на обвинения НАБУ в незаконном обогащении и прокомментировал покупку его сыном двух паркомест в Соломенском районе.

Как передает ТСН, Луценко отметил, что считает «ненормальным ажиотаж» вокруг заявления экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

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"Я не удивлен, что владелец золотой лопаты, который скрывается на территории России, написал на меня заявление", - отметил Луценко, добавив, что сын с ним не проживает с прошлого года. Следовательно ни он, ни его жена не должны декларировать имущество детей, которые с ними не живут.

Как сообщал УНИАН ранее, национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Оліфіра. "По решению суда, которое обязывает внести сведения в ЕРДР, детективы внесли эти сведения и начато расследование по факту возможного незаконного обогащения", - рассказала она.