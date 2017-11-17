Согласовали последние спорные положения: Комитет по нацбезопасности завершил работу над законопроектом о реинтеграции Донбасса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны завершил работу над подготовкой текста законопроекта о реинтеграции Донбасса ко второму чтению.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания комитета депутаты согласовали последние спорные положения, главным среди которых была статья 10 законопроекта.

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"Мы все прошли, это последняя статья. Кто за то, чтобы поддержать законопроект во втором чтении и в целом в редакции, утвержденной комитетом?" - сказал председатель комитета Сергей Пашинский и поставил этот вопрос на голосование.

Члены комитета поддержали предложение. Секретарь комитета Иван Винник отметил, что это "эпохальный момент".

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада 233 голосами «за» приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Ко второму чтению, по словам главы профильного комитета Сергея Пашинского, было подано почти 800 поправок. Среди прочих была подана поправка о расторжении дипломатических отношений с РФ в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции. Кроме того, в законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года датой начала агрессии России против Украины. Также рабочая группа предлагает изменить название законопроекта на следующее: "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины".

15 ноября профильный парламентский комитет не смог завершить работу над законопроектом о реинтеграции Донбасса, поскольку во время заседания среди членов комитета возник спор из-за статьи 10 законопроекта.