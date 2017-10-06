Президент сможет применять ВСУ только на Донбассе для освобождения оккупированных территорий - Турчинов

Принятый 6 октября 2017 года в первом чтении президентский проект закона об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) дает право главе государства использовать Вооруженные силы Украины только на территории Луганской и Донецкой областей. Об этом сегодня во время представления законопроекта заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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"Применение Вооруженных сил. Уважаемые коллеги, не читайте фейсбук, а закон. Четко ограниченная территория применения президентом Вооруженных сил. Это Луганская и Донецкая области. Для освобождения оккупированных территорий", - заявил Турчинов.

Отметим, сразу после выступления Турчинова и непосредственно во время голосования за президентский законопроект о реинтеграции Донбасса нардепы от "Свободы" снова устроили драку возле трибуны парламента. Однако это не помешало другим нардепам принять его за основу.