Янукович заявляет, что Партия регионов ведет переговоры с БЮТ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что возглавляемая им партия ведет переговоры с Блоком Юлии Тимошенко.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

По его словам, также ведутся переговоры с другими политическими партиями.

Он сообщил, что в настоящее время остается без ответа вопрос, “готовы ли мы (речь идет о Партии регионов – УНИАН) взять ответственность вместе с той политической силой (речь идет о БЮТ – УНИАН), или нет”.

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что переговоры с БЮТ об изменениях к Конституции не “прекращались никогда”.

Он прибавил, что Партия регионов всегда выступала за проведение судебной реформы и реформы системы органов власти на местах.

В.ЯНУКОВИЧ надеется, что после президентских выборов “состоится объединение, новое единенье политических сил в парламенте, и тогда не нужны будут досрочные парламентские выборы”.

«Я, как человек, как гражданин, как политик, я бы хотел, чтобы это так произошло, но это маловероятно, однако возможно», - отметил лидер Партии регионов.

В то же время он прибавил: “Но если этого не состоится, то тогда, безусловно, будут досрочные парламентские выборы”.

По его убеждению, такое развитие событий “является наиболее вероятным”.