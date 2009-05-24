Тимошенко о перераспределении налогов и местных бюджетах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что перераспределение налогов в пользу регионов даст возможность увеличить поступление в местные бюджеты на 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она вчера заявила на пресс-конференции в Киеве.

«В итоге то, что мы сможем получить в бюджете следующего года, минимум 10 млрд. грн. – на местные бюджеты с центрального - это будет шаг действительно революционный. И мы, думаю, этого добьемся», - сказала премьер-министр.

Вместе с этим она отметила, что законопроекты, направленные на увеличение поступлений в местные бюджеты, одобренные на сегодняшнем заседании Кабмина, могут встретить сопротивление.

«Безусловно, будет сопротивление, я даже не сомневаюсь в этом, потому что меньшими деньгами будут распоряжаться министры, меньшими деньгами будут распоряжаться областные руководители, районные руководители, а большими деньгами будут распоряжаться громады», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Ранее на совещании с председателями сельских и поселковых советов премьер-министр пообещала, что, приблизительно, через три года все налоговые поступления будут оставаться в местных бюджетах.

„Каждый раз, когда все больше и больше собирается налогов - все больше и больше изъятий. Больше собрал – меньше осталось! Еще больше собрал – еще меньше осталось! Эту порочную практику нужно сломать. Причем, все знают, что 99% ваших бюджетов – это безотлагательные социальные расходы”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что постепенно на протяжении нескольких лет планируется обеспечить переход на то, чтобы 100% поступлений от налогов оставались в местных бюджетах. „Мы должны построить программу на то, чтобы 100% постепенно, через несколько лет, например, через три года, оставались на местах”, - заявила она.

Премьер-министр поручила министру финансов и министру экономики обязательно учесть такие нормы при разработке дополнений и изменений к Бюджетной декларации на 2010 год. „Я добьюсь, что это будет в бюджете на 2010 год”, - подчеркнула она.

„Начнем с того, что на 2010 год мы сделаем непростую работу. Мы сделаем планирование непосредственно из центра к селу и поселку, обходя области и районы. Это даст возможность увидеть каждую административную единичку и запланировать бюджет так, чтобы у нас действительно был сбалансированный ресурс. Мы должны честно признать: если село или поселок является дотационным, значит, нужно давать дотации не по остаточному принципу, а по нормативному принципу”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.